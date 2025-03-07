Сербский премьер Милош Вучевич заявил, что самопровозглашённые власти края подвергают угрозе всё, что связано с наследием сербского народа…

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич обратился к ЮНЕСКО с требованием обеспечить сохранность объектов православного наследия на территории сербского автономного края Косово и Метохия, подвергающегося угрозе со стороны самопровозглашенных властей в Приштине во главе с косовским премьером Альбином Курти, сообщает ТАСС.

«Режим Альбина Курти не прекращает своих незаконных и антицивилизационных попыток уничтожить всё сербское и православное на территории Косова и Метохии. <…> Обращаюсь ко всем компетентным международным институтам, в первую очередь к ЮНЕСКО, [с призывом] не допустить попыток уничтожения сербского культурного и духовного наследия в Косове и Метохии, которое в силу своей значимости и многовекового существования относится к европейскому культурному наследию», — написал сербский премьер на своей странице в одной из соцсетей.

Вучевич привёл пример организованных косовскими властями незаконных строительных работ в окрестностях города Призрен, нанесших ущерб скиту Святого Петра Коришского XIII века постройки.

Ранее официальная представительница МИД России Мария Захарова сообщила, что власти непризнанного Косова стремятся переписать историю, допуская провокации против сербских святынь на территории края.

К объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в Косове относятся сербские средневековые монастыри Грачаница и Високи-Дечани, а также Печский патриарший монастырь и церковь Богородицы Левишкой в городе Призрен.

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