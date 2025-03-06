Согласно указу, комиссия должна провести их «инвентаризацию» и «определить историческую и научную ценность»…

5 марта 2025 года Министерство культуры создало комиссию для «проверки» и «инвентаризации» нетленных мощей преподобных Киево-Печерских в Дальних и Ближних пещерах монастыря. При этом официально сообщается, что сведения о работе и результатах работы этой комиссии будут засекречены, передаёт СПЖ.

Согласно приказу № 214 от 5 марта, в ведомстве поручили созданной комиссии до 30 мая осуществить проверку «наличия останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер Национального заповедника „Киево-Печерская лавра“, а также определить историческую и научную ценность останков святых».

В документе говорится, что в случае выявления в ходе работы комиссии «предметов, подпадающих под определение культурных ценностей в понимании Закона Украины „О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей“, составить соответствующие списки и приобщить их к справке».

Сведения о работе комиссии в министерстве решили назвать «информацией с ограниченным доступом».

Председателем комиссии назначен директор департамента защиты и сохранения культурного наследия Владимир Шорников. Контролировать работу комиссии будет непосредственно министр культуры Николай Точицкий.

Данный факт уже вызвал возмущение священноначалия и духовенства Украинской Православной Церкви.

Русская линия