Иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим опубликовал окружное послание по случаю начала Великого поста, в котором подверг критике идею совместного с Римско-католической церковью празднования 1700-летия I Вселенского собора. Архиерей отметил, что РКЦ не принадлежит к Православной Церкви и, более того, исказила православное учение. В связи с этим, как считает митрополит Серафим, совместные мероприятия с римо-католиками могут привести к нарушению канонических правил Церкви. Текст послания опубликован на сайте «Orthodoxia News Agency», сообщает портал Raskolam.net.

«Общая молитва, контакты и совместные празднования с теми, кто не принадлежит к Церкви, — еретиками, инославными, а тем более с представителями иных религий — строго запрещены святыми канонами. Будет ли вся Святая Православная Церковь праздновать эту знаменательную годовщину в духе апостольского и святоотеческого Предания, с молитвами и песнопениями во славу Пресвятой Троицы? Или же под видом „любви“ будут насаждаться ложные учения и новшества, пытающиеся увести верных от спасительного пути?», — рассуждает митрополит Серафим.

Архипастырь отметил, что само по себе такое единение западных и восточных христиан не представляет угрозы лишь в том случае, когда оно будет избавлено от еретических заблуждений.

«Добро не есть добро, если оно не сделано хорошо», — говорит святой Иоанн Дамаскин. Единство и союз христиан — это хорошо, но оно не является неизбежным. Оно предполагает, как мы уже говорили, свободу от заблуждений, ересей и нововведений в вопросах православной веры и Предания", — добавил архиерей.

Ранее Предстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Георгий заявил о том, что не видит проблем в унификации даты празднования Пасхи с римо-католиками. Первоиерарх считает, что единая с католиками дата Воскресения Христова не противоречит канонам Церкви, а саму идею впервые озвучил именно папа Римский Франциск.

Всё это лишний раз подтверждает, что на Фанаре всерьёз готовились к возможному союзу с католиками уже в 2025 году. При этом голосов против этих приготовлений в Греции особенно и не было. Владыка Серафим стал одним из немногих греческих архиереев, кто возвысил свой голос против готовящихся экуменических торжеств. Однако, на фоне молчания православных архиереев, Господь, похоже, сам решил вмешаться в ситуацию и посетил папу Римского Франциска серьёзным заболеванием. Сможет ли он теперь выздороветь, чтобы принять участие в торжествах в Турции, остаётся под вопросом.

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