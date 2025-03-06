Директор Эрмитажа заявил в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, что данный вопрос носит важный и принципиальный характер для города…

Вопрос о восстановлении снесённого в городе на Неве храма Спас-на-Сенной, который был взорван большевиками в 60-е годы, носит важный характер. Такое мнение 6 марта 2025 года высказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на панели Всемирного клуба петербуржцев, которая прошла в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка.Ru.

«Я так считаю, что храм на Сенной — это сюжет, который нужно поднимать. Восстановление его — действительно вещь важная», — сказал директор Эрмитажа, которого вряд ли можно заподозрить в особенной любви к Русской Православной Церкви и её начинаниям.

Главной сложностью в реализации проекта сейчас является слишком тесное соседство с петербургской подземкой. Павильон станции метро «Сенная площадь» частично расположен на исторической территории храма. Перенос эскалаторного тоннеля сейчас невозможен. Но проектировщики «Ленгипротранса» предлагают, например, существенно снизить объект и объединить с павильоном «Спасской».

В настоящее время храм Спас-на-Сенной числится в перечне утраченных архитектурных доминант, рекомендуемых к восстановлению городским законом об охранных зонах исторического Петербурга. Церковь взорвали в 1961 году.

В 2025 году градозащитники, деятели культуры и искусства обратились к губернатору города на Неве Александру Беглову с просьбой оказать содействие в восстановлении святыни. В Северной столице идёт активное обсуждение данного вопроса.

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