Русская линия
Сводка новостей от 28 февраля 2025

Зеленский публично разругался с Трампом
Глава Украины намерен продолжать военные действия против России, несмотря на требование главного союзника пойти на перемирие…

Зеленский публично разругался с ТрампомГлавной новостью сегодняшнего дня стал громкий скандал, который произошёл между президентом США Дональдом Трампом и главой украинского режима Владимиром Зеленским в Белом доме, куда последний приехал для переговоров и подписания договора о передаче американцам украинских ресурсов в обмен на уже оказанную США военную помощь.

Аналогов тому, что произошло в Овальном кабинете в Вашингтоне найти очень сложно. Переговоры, толком не начавшись, переросли в открытую ругать. Участники встречи кричали и перебивали друг друга, обменивались обвинениями и даже замечаниями о внешнем виде, и, судя по всему, их отношения окончательно испорчены на долгие годы вперед, сообщает Lenta.Ru.

В частности, Трамп прямо пригрозил Зеленскому прекратить поддержку Украины, если он не окажет содействие усилиям США по урегулированию конфликта. В ответ Зеленский публично отказался идти на уступки и потребовал продолжения военной поддержки. В итоге президент США просто выгнал делегацию Украины из Белого дома, после чего она экстренно покинула Америку.

Теперь все гадают, чем это обернётся для Зеленского. В настоящее время его поддерживают чиновники из ЕС и Великобритания, и он категорически настроен на продолжение военных действий. А это значит, что скорого мира на Донбассе точно не будет. Война будет продолжена, и хотя без поддержки США конфликт может привести к потере Украиной ещё большей территории, киевский режим и его европейских кураторов это не беспокоит.

Русская линия

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