В пресс-службе Ватикана заявили об ухудшении состояния здоровья главы Католической церкви. Следующие двое суток будут для него решающими…

У папы Римского Франциска утром 28 февраля 2025 года случился изолированный приступ бронхоспазма, после чего состояние его дыхательной системы ухудшилось. Ему немедленно провели аспирацию и начали неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Об этом говорится в вечернем бюллетене пресс-службы Ватикана, сообщает СПЖ.

«Сегодня днем у Святейшего Отца после утреннего сеанса респираторной физиотерапии, чередующегося с молитвой в часовне, случился изолированный приступ бронхоспазма, который, однако, вызвал эпизод рвоты с вдыханием и внезапное ухудшение состояния дыхательных путей.

Святейшему Отцу была немедленно сделана аспирация и начата неинвазивная искусственная вентиляция легких с хорошим ответом на газообмен. Святой Отец всегда оставался бдительным и сосредоточенным, участвуя в терапевтических мероприятиях. Поэтому прогноз пока остается сдержанным. Утром он причастился", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что теперь потребуется 24−48 часов, чтобы оценить клиническое состояние главы Ватикана. Согласно полученным данным, благодаря неинвазивной искусственной вентиляции лёгких показатели газообмена вернулись к показателям, которые были до кризиса.

Папа Римский уже четырнадцать дней находится на лечении в поликлинике Джемелли. 23 февраля в Ватикане заявили, что он оставался в критическом состоянии, но был бодр, а анализы крови показали раннюю стадию почечной недостаточности.

Русская линия