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Сводка новостей от 28 февраля 2025

Папа Римский Франциск переведён на искусственную вентиляцию лёгких
В пресс-службе Ватикана заявили об ухудшении состояния здоровья главы Католической церкви. Следующие двое суток будут для него решающими…

Папа Римский ФранцискУ папы Римского Франциска утром 28 февраля 2025 года случился изолированный приступ бронхоспазма, после чего состояние его дыхательной системы ухудшилось. Ему немедленно провели аспирацию и начали неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Об этом говорится в вечернем бюллетене пресс-службы Ватикана, сообщает СПЖ.

«Сегодня днем у Святейшего Отца после утреннего сеанса респираторной физиотерапии, чередующегося с молитвой в часовне, случился изолированный приступ бронхоспазма, который, однако, вызвал эпизод рвоты с вдыханием и внезапное ухудшение состояния дыхательных путей.

Святейшему Отцу была немедленно сделана аспирация и начата неинвазивная искусственная вентиляция легких с хорошим ответом на газообмен. Святой Отец всегда оставался бдительным и сосредоточенным, участвуя в терапевтических мероприятиях. Поэтому прогноз пока остается сдержанным. Утром он причастился", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что теперь потребуется 24−48 часов, чтобы оценить клиническое состояние главы Ватикана. Согласно полученным данным, благодаря неинвазивной искусственной вентиляции лёгких показатели газообмена вернулись к показателям, которые были до кризиса.

Папа Римский уже четырнадцать дней находится на лечении в поликлинике Джемелли. 23 февраля в Ватикане заявили, что он оставался в критическом состоянии, но был бодр, а анализы крови показали раннюю стадию почечной недостаточности.

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