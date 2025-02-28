Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.

Теракт планировалось совершить, когда митрополит Тихон будет находиться в Москве. Взрывное устройство, полученное через тайник от ГУР Минобороны Украины, должны были установить в Сретенском монастыре.

При подготовке этого злодеяния были задержаны выпускники Сретенской духовном семинарии помощник владыки Денис Попович и алтарник храма Воскресения Христова в Сокольниках Александр Иванкович.

Украинские спецслужбы действовали через уроженца Украины Дениса Поповича, который сначала просто следил за архиереем, а затем получил задание найти сообщника и ликвидировать иерарха с помощью взрывчатки.

Помощник владыки Тихона заявил, что на него оказывали давление, угрожая убийством родственников в случае отказа от теракта. В середине января его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.

Сообщник Поповича россиянин Александр Иванкович сообщил, что первое покушение планировалось на начало января, но оно сорвалось из-за задержания Поповича. Новую дату назначили на конец февраля, но эти планы были сорваны ФСБ.

В телефонах задержанных обнаружили более 70 контактов с украинскими лицами, включая пресс-секретаря ВСУ Маргариту Ривчаченко. У них изъяли два поддельных паспорта Украины, которые должны были помочь им покинуть Россию после теракта.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту» (максимальное наказание — до 20 лет или пожизненно) и «Незаконный оборот взрывных устройств» (от восьми до 12 лет). Теракт не был осуществлен, поэтому суд может назначить не более половины от максимального срока (до десяти лет по первой статье). Наказания по двум статьям будут суммироваться.

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