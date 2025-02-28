Владимир Легойда: Подготовка нападения на владыку Тихона является ещё одним доказательством террористического характера нынешних украинских властей
Глава Синодального отдела выразил надежду, что факт подготовки покушения на архиерея Русской Православной Церкви будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН…
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале прокомментировал сообщения СМИ о подготовке покушения на митрополита Крымского Тихона (Шевкунова) и аресте двух подозреваемых, завербованных украинскими спецслужбами.
«Украинские спецслужбы и покровительствующие им службы ряда западных стран целенаправленно избрали в качестве мишени иерарха Русской Православной Церкви, что является ещё одним доказательством террористического характера их деятельности», — отметил представитель Церкви.
«Любая война имеет свои законы, но в этом случае мы видим со стороны украинских спецслужб готовность игнорировать любые писаные и неписаные правила конфликта, убивать гражданских лиц, священнослужителей. Впрочем, тем же самым они занимаются и в своей стране, организуя преследования и пытки клириков Украинской Православной Церкви, желая добиться полного уничтожения канонического Православия на Украине», — продолжил Владимир Легойда.
Он отметил, что владыка Тихон «всегда рассматривал текущий конфликт, с одной стороны, как огромную трагедию, с другой, как результат деятельности внешних сил, целенаправленно добивавшихся развязывания братоубийственной войны».
Глава Синодального отдела не исключил, что «планировавшийся теракт имел целью эскалацию противостояния и затягивание мирных переговоров, перспектива которых наметилась в последнее время», поскольку «существуют силы, которые превратили войну на Украине в циничный бизнес, и заинтересованы в её продолжении любой ценой».
«Надеемся, что этот вопиющий акт терроризма получит должную оценку со стороны мирового сообщества, будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН», — заключил представитель Церкви.
Владимир Легойда: Подготовка нападения на владыку Тихона является ещё одним доказательством террористического характера нынешних украинских властей Глава Синодального отдела выразил надежду, что факт подготовки покушения на архиерея Русской Православной Церкви будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН...