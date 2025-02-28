Глава Синодального отдела выразил надежду, что факт подготовки покушения на архиерея Русской Православной Церкви будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН…

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале прокомментировал сообщения СМИ о подготовке покушения на митрополита Крымского Тихона (Шевкунова) и аресте двух подозреваемых, завербованных украинскими спецслужбами.

«Украинские спецслужбы и покровительствующие им службы ряда западных стран целенаправленно избрали в качестве мишени иерарха Русской Православной Церкви, что является ещё одним доказательством террористического характера их деятельности», — отметил представитель Церкви.

«Любая война имеет свои законы, но в этом случае мы видим со стороны украинских спецслужб готовность игнорировать любые писаные и неписаные правила конфликта, убивать гражданских лиц, священнослужителей. Впрочем, тем же самым они занимаются и в своей стране, организуя преследования и пытки клириков Украинской Православной Церкви, желая добиться полного уничтожения канонического Православия на Украине», — продолжил Владимир Легойда.

Он отметил, что владыка Тихон «всегда рассматривал текущий конфликт, с одной стороны, как огромную трагедию, с другой, как результат деятельности внешних сил, целенаправленно добивавшихся развязывания братоубийственной войны».

Глава Синодального отдела не исключил, что «планировавшийся теракт имел целью эскалацию противостояния и затягивание мирных переговоров, перспектива которых наметилась в последнее время», поскольку «существуют силы, которые превратили войну на Украине в циничный бизнес, и заинтересованы в её продолжении любой ценой».

«Надеемся, что этот вопиющий акт терроризма получит должную оценку со стороны мирового сообщества, будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН», — заключил представитель Церкви.

Русская линия