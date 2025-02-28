25 февраля 2025 года в дистанционном формате под председательством Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая состоялось очередное заседание Архиерейского Синода РПЦЗ, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В заседании приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней, епископ Сиэтлийский Феодосий и епископ Штутгартский Иов.

После молитвы и принятия повестки митрополит Николай открыл заседание кратким приветствием и сообщением о своих служениях и визитах. Первоиерарх рассказал о праздновании Рождества Христова и Богоявления в Знаменском соборе Нью-Йорка, о своих недавних встречах с митрополитом Новограчаницко-Чикагским и Средне-Западно-Американским Лонгиным (Сербская Православная Церковь) и епископом Левкийским Климентом (Болгарская Православная Церковь), принявшими участие в праздновании его тезоименитства, и о других событиях в жизни Церкви.

Затем епископ Ириней, секретарь Архиерейского Синода по межправославным отношениям, рассказал о своей встрече со Святейшим Патриархом Болгарским Даниилом и о событиях в православном мире со времени последнего заседания.

Архиепископ Гавриил, заведующий финансами, представил финансовый отчёт, подготовленный казначеем Архиерейского Синода. В частности, согласно документу, с августа 2024 года на капитальный ремонт Синодальной резиденции было собрано 600 тысяч долларов, из которых 100 тысяч поступило от Сан-Францисской епархии. В настоящее время сотрудники канцелярии Архиерейского Синода тесно сотрудничают с фирмой «Zimmerman Agency», которая занимается реставрацией архитектурных памятников на Манхэттене. «Zimmerman Agency» предложило реализовать проект реставрации Синодальной резиденции в два этапа: 1) наиболее срочные работы по ремонту поврежденных участков фасада, окон и кровли ($ 6,5 млн); 2) ремонт внутренних помещений, постепенно осуществляемый, который будет включать замену системы отопления, электропроводки и т. д. ($ 7,5 млн). Архиерейский Синод, выражая сердечную благодарность всем жертвователям, призвал клир и паству продолжить сбор недостающих средств на реставрацию Синодальной резиденции.

Обсуждая программу празднования 100-летия преставления Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Русии, и Святителя Ионы, епископа Ханькоуского, священноисповедников ХХ века, Архиерейский Синод призвал архиереев и духовенство поминать этих святых на всех отпустах Божественных литургий вплоть до 4 декабря, праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, дня Патриаршей интронизации Святителя Тихона, и посвящать этим памятным датам все совещания духовенства, съезды молодежи и церковно-певческие форумы и другие церковные мероприятия, устраиваемые в епархиях Русской Зарубежной Церкви. 6 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы, во всех приходах и монастырях Русской Зарубежной Церкви следует молитвенно почтить память Святителя Тихона, преставившегося в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 1925 году, служением ему молебного пения и произнесением приличествующего этому случаю поучения. Архиерейский Синод молитвенно отметит 100-летие преставления Святителей Тихона и Ионы на своем заседании, приуроченном к престольному празднику Знаменского собора г. Нью-Йорка в декабре с.г.

Архиерейский Синод рассмотрел различные церковно-дисциплинарные и административно-хозяйственные вопросы, а также и ряд ходатайств Преосвященных архипастырей, представивших своих клириков и прихожан к церковным наградам.

В завершение заседания митрополит Николай, испросив прощения у архипастырей, пожелал им плодотворного Великого поста и радостной встречи Христа Воскресшего.

Русская линия