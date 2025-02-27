«Я готов по капле отдать всю свою кровь за Христа моего..»

В Издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры вышла в свет книга «Я готов по капле отдать всю свою кровь за Христа моего..», посвященная жизни и исповедническому подвигу архиепископа Даниила (Троицкого), младшего брата священномученика Илариона (Троицкого), сообщает официальный сайт Троице-Сергиевой Лавры.

Иеромонах Даниил был преподавателем Холмской, а затем Тульской духовных семинарий, настоятелем Болховского Троицкого Оптина монастыря, после архиерейской хиротонии служил на Елецкой, Болховской, Рославльской, Орловской и Брянской кафедрах.

2 ноября 1921 года был арестован в Болхове за «антисоветскую агитацию» и председательствование в «нелегально существующем церковном историко-археологическом обществе». 8 апреля 1922 года освобождён под подписку о невыезде из пределов Болховского и Мценского уездов.

28 октября 1922 года был вновь арестован в Болхове за «контрреволюционную агитацию и нелегальное существование церковного историко-археологического общества». Президиум Орловского ОГПУ СССР 15 ноября 1922 года приговорил к 2 годам высылки в Хиву. Отбывал ссылку в городе Пенджикенте.

«За агитацию против колхозов» был арестован и выслан в Архангельскую губернию.

Пламенное служение Церкви и готовность принять за нее мученический подвиг неоднократно выражались в проповедях и речи архипастыря. Еще в начале своего пастырского пути владыка Даниил придавал проповеди священника и несению слова Божия в народные массы первостепенное значение.

Владыка Даниил происходил из семьи потомственных священников (и со стороны отца, и со стороны матери). Восприняв дух Христов от своих благочестивых родителей, он пронес его через все испытания предреволюционных и революционных лет, неизменно сохраняя глубокую веру и преданность Господу.

В книге читатель найдет немало интересных фактов из жизни владыки, знавшего выдающихся церковных деятелей своего времени, многие из которых позже были причислены к лику святых.

Несмотря на обилие ссылок на архивные документы, книга написана простым, доступным, живым языком и предназначена для всех, кто интересуется историей Русской Православной Церкви.

Приобрести издание можно в книжных лавках монастыря, а также в интернет-магазине обители «Подарок из Лавры».

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