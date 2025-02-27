Сербский Патриарх Порфирий выступил с заявлением, в котором выразил глубокую обеспокоенность недавним решением суда Боснии и Герцеговины, приговорившего законно избранного президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету на политическую деятельность, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В своём заявлении Патриарх Порфирий подверг жёсткой критике приговор как неконституционный и противоречащий Дейтонскому соглашению, предупредив, что он может поставить под угрозу тридцатилетние усилия по исцелению ран войны и примирению народов Боснии и Герцеговины. Его Святейшество назвал это решение чрезвычайно опасным для стабильности региона.

«Это решение, несомненно, неконституционное и нарушающее Дейтонское соглашение, может свести на нет всё, что было достигнуто за последние тридцать лет в плане залечивания военных ран и содействия примирению между народами Боснии и Герцеговины», — отметил Предстоятель.

Сербский Патриарх призвал европейских политиков отреагировать на данную ситуацию и сделать всё возможное, чтобы предотвратить рост напряжённости в Боснии и Герцеговине.

«Молясь Господу, дарующему мир, чтобы он даровал нам дух мира и вдохновение для его совместного созидания, я обращаюсь ко всем сторонам в этой прискорбной ситуации с призывом сделать всё возможное, чтобы остановить и предотвратить эскалацию напряжённости в Боснии и Герцеговине. Не дай Бог, такая напряжённость может дестабилизировать Балканы и регион в целом, разрушив хрупкий и с трудом достигнутый процесс межэтнического примирения и ввергнув нас в ненужные и трагические конфликты», — отметил Патриарх Порфирий.

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