Канцлер Экзархата Константинопольского Патриархата Виталиюс Мокус пожаловался в СМИ на верующих и духовенство Виленско-Литовской епархии Русской Православной Церкви. Он считает, что литовские священник вводят в заблуждение украинских беженцев, представляясь «Литовской Православной Церковью», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на LRT.lt.

«Православные церкви в Литве, где проводятся богослужения, принадлежат к Московскому Патриархату. Украинцы спрашивают, принадлежит ли эта церковь к Московскому Патриархату. Им отвечают: „Мы — Литовская Православная Церковь“. Но во время богослужений поминают Кирилла, и люди или уходят, или остаются, не понимая, что происходит», — заявил Мокус.

При этом он добавил, что через Литовскую Православную Церковь якобы продвигается «идеология Путина», а литовские верующие «ждали бы российскую армию с цветами». «Через епархию Московского Патриархата в Литве продвигается идеология Путина и Патриарха Кирилла. 70−80% духовенства и прихожан Московского Патриархата в Литве ждали бы „освободителей“ с красными гвоздиками, если бы здесь началась война», — уверен он.

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