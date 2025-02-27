В России складывается добрая традиция, когда российские первые лица и высокопоставленные военные в качестве ценного подарка дарят военнослужащим не какие-то безделушки, часы или грамоты, а освященные православные нательные кресты.

Ранее освятить такие подарки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла попросил президент России Владимир Путин. А сегодня его примеру последовал и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

Откликаясь на эту просьбу, Святейший Патриарх Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве чин освящения нательных крестов для военнослужащих Росгвардии — участников специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает Патриархия.Ru.

Помимо генерала армии Виктора Золотова на богослужении также присутствовали начальник Главного штаба войск национальной гвардии России — заместитель директора генерал-полковник Сергей Бойко, статс-секретарь — заместитель директора генерал-полковник Олег Плохой, заместители директора генерал-полковник Алексей Воробьев, генерал-полковник Владислав Ершов, генерал-лейтенант полиции Василий Сонин, руководители структурных подразделений центрального аппарата ведомства.

Приветствуя генерала армии В. Золотова и всех собравшихся, Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Спасибо Вам и всей вашей дружине! Вы делаете большое важное дело, для того чтобы наша жизнь была спокойной, чтобы Отечество становилось сильным, чтобы на всех направлениях, по которым враг пытается воздействовать на нашу жизнь, у него ничего не получилось и чтобы общими усилиями победа была за нами».

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к присутствующим:

«Мы освятили крестные знамения, которые православные воины всегда носили на себе, в том числе во время военных действий. Потому что для достижения победы необходимы два условия. С одной стороны, это максимальные усилия человека, который призван явить все, на что способен, — силу знаний, силу воли, силу чувств, мужество, терпение, все то, что необходимо для свершения воинских подвигов. А с другой стороны, нужно, чтобы Господь ниспослал Свою милость. Ведь история нашего Отечества помнит, что враги, которые на нас наступали, были порой не менее мужественными, чем мы. Иногда и технически более оснащенными, чем мы, и опыта у них было больше, чем у нас. Такому врагу казалось, что это будет просто прогулка от границ до Москвы, — а ничего не получилось. Мы победили и в самой страшной войне — Великой Отечественной, и, конечно, возрождение веры, которое произошло в те годы, умножило силы нашего воинства и силы нашего народа.

Дай Бог, чтобы и сегодня, когда исповедание веры, посещение храмов не сопровождается никакими трудностями, все мы умели сочетать свои навыки, умения, мужество, силу с глубокой верой и надеждой на Бога — тогда и Господь будет нам споспешествовать. Помоги вам Бог!"

В свою очередь, директор Росгвардии сказал:

«Хочу от имени всех присутствующих здесь руководителей поблагодарить Вас за внимание, которое Вы уделяете Росгвардии, за этот молитвенный чин, который Вы совершили для нас. Эти кресты — символ единения с Господом, укрепления силы духа и веры для приближения нашей победы».

В завершение В. Золотов пожелал Святейшему Патриарху Кириллу телесных сил и помощи Божией в Первосвятительском служении.

Русская линия