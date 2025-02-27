Русская линия
Сводка новостей от 27 февраля 2025

Протоиерей Андрей Ткачёв: То, что российские улицы до сих пор носят имена революционеров и убийц — это просто мерзопакастная история
Известный православный миссионер считает, что российским властям следует «обновить в своём сознании» данный вопрос…

Протоиерей Андрей ТкачевНастоятель московского Троицкого храма в Хохлах, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви митрофорный протоиерей Андрей Ткачёв в эфире телеканала «Царьград» назвал «мерзопакастной темой» тот факт, что российские улицы и города до сих пор носят имена убийц, воевавших с русскими властями. Отрывок видеопередачи широко разошёлся по Интернету и был опубликован в Telegram.

Священник обратил внимание, что в конце XIX — начале XX веков «территория России стала место действия огромного множества безумцев, которые точили ножи и сочиняли бомбы на губернаторов, министров, городовых и на самого Государя».

«Именами эти убийц до сих пор названы улицы и площади наших городов, некоторые станции метро. И вся эта, так сказать, мерзопакостная тема восхваления убийц прежнего режима, она сейчас так затихарилась, вроде бы не до неё сейчас. Но, тем не менее, историю нужно обновлять в своём сознании, потому что забытая история рискует повториться», — сказал священник, дав понять, что российским властям нужно уделить внимание и этому вопросу.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для российских гвардейцев
С такой просьбой по примеру президента России к Предстоятелю обратился главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов...

Протоиерей Андрей Ткачёв: То, что российские улицы до сих пор носят имена революционеров и убийц — это просто мерзопакастная история
Известный православный миссионер считает, что российским властям следует «обновить в своём сознании» данный вопрос...

В Литовском Экзархате Константинопольского Патриархата продолжают клеветать на верующих и духовенство Литовской Православной Церкви
Обвинения всё те же — верующие и духовенство Московского Патриархата якобы продвигают «российские нарративы»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского и вспоминаем графиню С.Д.Толь...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика