Протоиерей Андрей Ткачёв: То, что российские улицы до сих пор носят имена революционеров и убийц — это просто мерзопакастная история

Настоятель московского Троицкого храма в Хохлах, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви митрофорный протоиерей Андрей Ткачёв в эфире телеканала «Царьград» назвал «мерзопакастной темой» тот факт, что российские улицы и города до сих пор носят имена убийц, воевавших с русскими властями. Отрывок видеопередачи широко разошёлся по Интернету и был опубликован в Telegram.

Священник обратил внимание, что в конце XIX — начале XX веков «территория России стала место действия огромного множества безумцев, которые точили ножи и сочиняли бомбы на губернаторов, министров, городовых и на самого Государя».

«Именами эти убийц до сих пор названы улицы и площади наших городов, некоторые станции метро. И вся эта, так сказать, мерзопакостная тема восхваления убийц прежнего режима, она сейчас так затихарилась, вроде бы не до неё сейчас. Но, тем не менее, историю нужно обновлять в своём сознании, потому что забытая история рискует повториться», — сказал священник, дав понять, что российским властям нужно уделить внимание и этому вопросу.

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