В настоящее время он силой доставлен в учебный центр «Десна», хотя отказался подписывать необходимые документы…

20 февраля 2022 года сотрудники ТЦК похитили в Киеве клирика Троицкого Китаевского монастыря Украинской Православной Церкви протодиакона Андрея Бацулу, сообщает СПЖ со ссылкой на «Перший козацький».

Вскоре отца Андрея силой отвезли в учебный центр «Десна». С середины 22 февраля с ним нет связи.

При этом стало известно, что против протодиакона Киевской епархии было применено насилие. По имеющейся информации, протодиакон отказался подписывать документы, которые ему предлагали в ТЦК. В ответ на это его начали избивать, вынуждая поставить подпись.

Священнослужителю удалось сообщить о применении насилия. Однако вскоре связь с ним вновь прервалась.

Сообщения о незаконных действиях украинских военкоматов поступают постоянно. 19 февраля аналогичным образом забрали клирика Овручско-Коростенской епархии Павла Кушнирчука. Сначала его доставили в Житомир, а затем перевезли в неизвестном направлении.

Русская линия