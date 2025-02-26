23 февраля 2025 года в актовом зале Сретенской духовной академии в Москве состоялся вечер памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Об общении с батюшкой рассказали его духовные чада — священники, миряне и насельники Псково-Печерского монастыря, в котором подвизался старец, сообщает официальный сайт Сретенского монастыря.

Для Сретенской обители, которую многие годы возглавлял духовное чадо старца, память об отце Иоанне особенно дорога и значима. Именно он благословил митрополита Тихона (Шевкунова) на возрождение монастыря, создание духовной школы и издательскую деятельность.

Со вступительным словом к гостям обратился сам владыка Тихон. Он напомнил, что батюшку прежде всего отличала непоколебимая надежда на Бога и твёрдое упование на Него. Главный духовный завет, который он оставил нам, — вера в Промысл Божий и рассуждение с советом.

Своими воспоминаниями с участниками вечера поделился архимандрит Филарет (Кольцов), долгое время исполнявший послушание келейника старца. Этот период пришёлся на молодые годы отца Филарета. Его рассказ — зрелое осмысление и изложение юношеского опыта. Отец Филарет рассказал о том, что отец Иоанн очень не любил фотографироваться и сниматься, поэтому ему и владыке Тихону чудом удалось заснять старца.

Иеромонах Иоасаф (Шевцов) рассказал три истории о батюшке. Священнослужитель охарактеризовал их как «поучительная», «забавная» и «страшная». Все они свидетельствуют о святости и праведности отца Иоанна.

Об общении со старцем и его роли в жизни своей семьи рассказали сыновья недавно почившего протоиерея Сергия Правдолюбова священники Анатолий и Владимир. Сам отец Сергий был духовным чадом батюшки с 16 лет. Они вспомнили о семейных поездках в Печоры, о наставлениях отца Иоанна, которые запомнились на всю жизнь, о его подарках. Особое место в повествовании было отведено рассказу о последних минутах жизни их отца. Протоиерей Сергий отошел ко Господу после того, как сын в молитве обратился к старцу: «Отец Иоанн, встречай свое духовное чадо».

Своими историями о батюшке также поделились ювелир и меценат Пётр Аксёнов и его мать, иконописеца-реставратор Лариса Шеховцова.

На вечере гостям показали фильм об архимандрите Иоанне, составленный из видеозаписей, которые сделали при жизни батюшки.

Для гостей также выступил Молодежный хор Сретенского монастыря.

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