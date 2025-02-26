На минувшей неделе в зону проведения специальной военной операции на Донбассе выехали 11 священников Симферопольской и Крымской епархии от Севастопольских, Симферопольского городского, Сакского, Белогорского благочиний, Свято-Владимирского Херсонесского монастыря и Покровского собора города Севастополя, сообщает сайт Крымской епархии.

Тремя группами священнослужители совершили три Литургии в блиндажных храмах. Посетили госпиталь и две медицинские роты; в четырёх блиндажных часовнях были совершены молебны о здравии воинов и об упокоении почивших на поле брани. Освящены блиндажи и техника, проведены молебны, исповедь, Причастие и духовные беседы с личным составом.

Большое количество воинов исповедовалось и причастились Святых Христовых Таин. Военнослужащие выполняли пономарское послушание, читали и пели на клиросе во время богослужений. Была освящена часовня в честь святого пророка Божия Илии и совершен первый молебен.

В новых подразделениях священники вручили военным стяги «Спас Нерукотворный Херсонеский», освященные в Московском Сретенском монастыре и переданные насельником монастыря иеромонахом Игнатием, а также шевроны с ликом Спаса Нерукотворного и православной символикой, переданные Владимиром Шпатаковым.

В рамках поездки был доставлен гуманитарный груз в Голую Пристань, переданный службой «Милосердие Ростов-на-Дону» и Красным крестом России.

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