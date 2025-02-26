В Ватикане регулярно сообщают о состоянии госпитализированного главы Католической церкви, но порадовать верующих католиков пока ничем не могут…

25 февраля 2025 года Пресс-служба Ватикана сообщила, что папа Римский Франциск на 12-й день своего пребывания в римской больнице Джемелли по-прежнему находится в критическом состоянии, передаёт Седмица.Ru.

В последнем сообщении о состоянии здоровья 88-летнего главы Ватикана, опубликованном вечером 25 февраля, врачи заявили, что его «клиническое состояние остается критическим, но стабильным», без каких-либо острых респираторных эпизодов.

В сообщении говорится, что гемодинамические параметры папы Франциска (то есть то, как его кровь течет по кровеносным сосудам) также стабильны, и во вторник ему провели повторную компьютерную томографию для контроля состояния лёгких после того, как на прошлой неделе ему поставили диагноз пневмония.

Папа Римский был госпитализирован в больницу Джемелли к северу от Ватикана в Риме 14 февраля после более чем недельной болезни. Ватикан и врачи заявили, что Франциск страдает от респираторных инфекций, двусторонней пневмонии и хронических заболеваний.

На пресс-конференции 21 февраля медицинская бригада папы Франциска заявила, что он «не вне опасности» из-за своего возраста и слабого здоровья, но что папа «не из тех, кто сдается», и они делают все возможное, чтобы он смог безопасно вернуться в свою резиденцию в Ватикане.

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