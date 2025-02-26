С 1 марта в каждой российской больнице должна появиться комната для проведения богослужений и молитв…

С 1 марта 2025 года вступают в силу общие требования к посещению пациентов священнослужителями Русской Православной Церкви. Отныне посещать верующих, находящихся в больницах, включая и отделения реанимации и интенсивной терапии, священнослужители могут «для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний» на полном законном основании, сообщает «Российская газета».

Соответствующие поправки в законодательство, включая и базовый закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», были приняты ещё в августе прошлого года. Так что у руководства стационарных медучреждений было достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведению.

Теперь клиники обязаны иметь ответственного за организацию посещений. Кроме того, в каждой больнице должна быть выделена комната для проведения богослужений и молитв.

Посещать больных, согласно документу, священнослужитель может по просьбе пациента или его родственников с учётом состояния больного.

Ограничений немного, но они всё же есть. В документе оговаривается необходимость соблюдения противоэпидемического режима и интересов «иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации». Проще говоря, проведение богослужений не должно мешать другим пациентам и медперсоналу.

А если больной находится в палате реанимации и интенсивной терапии, одновременно рядом с ним могут находиться не более двух клириков, и только при условии, что они не помешают оказанию медицинской помощи.

Нельзя посещать пациентов, находящихся в инфекционных боксах во время карантина. Этот пункт при подготовке приказа пытались оспорить, но в итоговом документе запрет сохранен.

Разрешение на посещение выдается руководителем организации. Если пациент в тяжёлом состоянии, разрешить визит священнослужителя сможет дежурный врач (это необходимо, если священник понадобится в выходной день или во внеурочное время, когда руководства не будет на месте в клинике).

Русская линия