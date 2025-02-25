В Орловской епархии готовится программа по установке памятных досок в честь священнослужителей и мирян, пострадавших за веру в годы гонений…

25 февраля 2025 года в резиденции управляющего Орловской митрополией состоялось собрание благочинных округов, руководителей епархиальных отделов и комиссий под председательством секретаря Орловской епархии иерея Дмитрия Никулина. Участники встречи обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе организации архиерейских богослужений, попечения о руинированных храмах и реализации проекта «Потомки новомучеников», сообщает сайт Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Особое внимание было уделено сохранению исторической памяти и увековечению подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской. В рамках проекта планируется установить памятные доски в честь священнослужителей и мирян, пострадавших за веру в годы гонений.

Также на собрании был рассмотрен план мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского. Участники подчеркнули важность сохранения его духовного наследия и важной роли в истории Русской Православной Церкви.

Еще одной темой обсуждения стало празднование Года защитника Отечества. Духовенство рассмотрело вопросы взаимодействия с ветеранскими организациями, а также возможности духовного окормления военнослужащих и членов их семей.

Русская линия