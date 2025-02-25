Русская линия
Сводка новостей от 25 февраля 2025

На Украине продолжаются аресты священников Украинской Православной Церкви
Украинские спецслужбы регулярно публикуют информацию о задержании клириков якобы за «пророссийскую пропаганду»…

Арест священника УПЦСлужба безопасности Украины объявила о задержании ещё двух священников Украинской Православной Церкви, имена которых силовики называть принципиально отказываются. Известно лишь, что это настоятели храмов из Житомирской и Винницкой областей, сообщает СПЖ.

Согласно материалам дела, клирики «восхваляли Путина, призывали к захвату всей территории нашего государства и распространяли антисемитские высказывания».

В СБУ уверяют, что священники «разгоняли вражескую пропаганду во время общения с прихожанами, а также в своих аккаунтах в соцсетях и мессенджерах».

Арест священника УПЦСогласно обвинениям, батюшка из Житомирской области «унижал честь и достоинство представителей еврейского народа», а также «высказывался в поддержку политики Кремля».

Иеромонах из Винницкой области «агитировал за захват Киева и других регионов Украины».

По уверениям СБУ, «факты преступных действий фигурантов» подтвердила инициированная следователями «экспертиза».

Клирикам грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Список православных исповедников на Украине постоянно пополняется.

Русская линия

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На Украине продолжаются аресты священников Украинской Православной Церкви
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