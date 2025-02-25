22 февраля 2025 года Болгарская Православная Церковь отметила 80-летие официального признания своей автокефалии, положившего конец многолетнему церковному расколу. В честь этой даты Святейший Патриарх Даниил и Священный Синод выступили с обращением, в котором подчеркнули важность духовного единства и преемственности традиций, сообщает Gorthodox.com.

Болгарская Церковь впервые обрела независимость в 1870 году, когда султан Османской империи Абдулазиз издал указ о создании Болгарского экзархата. Однако Константинопольский Патриархат отказался признать это решение и в 1872 году объявил Болгарскую Церковь раскольнической. Лишь спустя 73 года, 22 февраля 1945 года, Константинополь официально признал автокефалию Болгарской Православной Церкви, восстановив каноническое общение.

В своем обращении Болгарский Патриарх подчеркнул, что автокефалия — это не просто независимость, а зрелая форма общения с другими Поместными Православными Церквами. Они призвали бережно хранить духовное и культурное наследие, напоминая, что борьба за церковную независимость предшествовала политической независимости Болгарии.

Патриарх Даниил также отметил, что современные вызовы требуют сохранения единства. Разделение и конфликты угрожают устоям православной веры, и особенно важно не терять духовную связь с традициями предков.

В заключение послания Болгарский Патриарх напомнил, что все достижения Болгарии — как в государственном, так и в церковном смысле — основаны на вере и преданности народа православным ценностям. Он призвал верующих помнить о подвигах предков, защищать церковную независимость и сохранять единство с мировым Православием.

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