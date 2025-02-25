23 февраля 2025 года в кинотеатре SKYLINE Cinema в Минске состоялся показ полнометражный художественно-документальный фильм «Мамино письмо», снятого по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла православным телеканалом «Спас» и посвящена защите детей до рождения. Фильм уже получил многочисленные положительные отзывы на закрытых показах в десятках российских регионов, сообщает Патриархия.Ru.

Закрытый показ посетил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. Картину представил зрителям генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

«Фильм — одно из средств искусства, которое затрагивает душевные силы человека, влияет на них. У человека начинается внутренняя работа над собой. Такой фильм важен и нужен обществу», — отметил перед показом в комментарии журналистам митрополит Вениамин. Его Высокопреосвященство высказал мнение, что должна быть представлена вся линейка фильмов на подобные темы. «Думается, что и художественный фильм, и документальный, и короткометражный, и современного формата, который любит молодежь, — вся эта линейка должна быть. Тогда фильм найдет своего зрителя и, нес омненно, будет результат», — сказал архиерей.

Комментируя тенденцию по уменьшению количества абортов, Предстоятель Белорусской Православной Церкви отметил разноплановую работу как священнослужителей, так и медицинских работников, которые проводят беседы, поясняют духовную ответственность и последствия для здоровья. Особая роль придается уличной социальной рекламе Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», которая, несомненно, обращает на себя внимание и заставляет осмысливать решения. Впрочем, с тенденцией снижения абортов связана и другая проблема, когда молодые люди или вовсе не хотят рожать детей, или откладывают это решение на потом. «Поэтому, несмотря на положительную динамику, есть над чем еще работать», — подытожил владыка.

Предваряя показ, Борис Корчевников выразил слова благодарности людям, собравшимся в кинотеатре. «Очень благодарен за то, что здесь собрались те, кто реально принимает очень серьезные решения, влияющие потом на огромное количество людей. И очень надеюсь, что этот фильм будет в помощь вам», — сказал он. Генеральный директор телеканала отметил, что этот фильм показывают по всей России. «Я сам проехал с показами очень много регионов нашей страны, он идет и сейчас — его смотрят школьники, студенты, врачи или будущие врачи. И нет большей радости для меня, для всех причастных к этому фильму, чем получать весточки о том, что кто-то благодаря этому фильму не отказался от счастья стать мамой», — подчеркнул Борис Корчевников. Он обратил внимание, что фильм вышел в мае прошлого года и уже есть женщины, которые родили ребенка благодаря ему. «Знаю немало таких историй. Мы получаем информацию о том, как многие молодые люди приняли для себя самое главное решение в жизни. Поэтому мы приехали сюда с этим фильмом», — сказал он.

«Мамино письмо» — первый полнометражный художественно-документальный фильм о защите жизни детей до рождения. Проект не только поднимает тему абортов, но и предлагает различные пути решений. В драматическую составляющую кинокартины интегрированы документальные вставки, где люди разных профессий — психологи, адвокаты, врачи-гинекологи, священнослужители — рассказывают о том, как они в своей жизни сталкиваются с проблемой абортов. Это пронзительная история матери и дочери, которые одновременно оказываются в сложных обстоятельствах и перед выбором: сохранить ребенка или прервать беременность. Через давление окружающих, сомнения и переживания каждая приходит к своему решению. Одна становится счастливой матерью, другая не может простить себе преступного малодушия. Как не допустить детоубийства? На кого рассчитывать в таких ситуациях? Почему родительство — это радость, а не обуза? Обе линии фильма — художественная и документальная — помогают зрителям ответить на эти вопросы.

На кинопросмотр и последующее обсуждение в столичный кинотеатр были приглашены врачи, специалисты по предабортному психологическому консультированию, священнослужители, представители Белорусского союза кинематографистов, Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и Елисаветинского монастыря. В зале присутствовали председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по культуре и церковному искусству, директор Минского духовного училища, руководитель Совета по культуре Минской епархии протоиерей Иоанн Задорожин, председатель Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич и другие почетные гости.

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