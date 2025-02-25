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Сводка новостей от 25 февраля 2025

Святейший Патриарх Кирилл провёл телефонную беседу с Сербским Патриархом Порфирием
Накануне этой беседы делегация Русской Православной Церкви провела переговоры с Предстоятелем Сербской Православной Церкви…

Патриарх Кирилл (фото Патриархия.Ру)25 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Святейшим Архиепископом Печским, Митрополитом Белградо-Карловацким и Патриархом Сербским Порфирием, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Предстоятели двух Церквей обменялись братскими благопожеланиями в связи с приближающимся началом Великого поста и заверили друг друга во взаимных молитвах, поделились мнениями о проблемах, стоящих перед Православной Церковью, выразили надежду на преодоление конфликтов и противостояний.

В беседе приняли участие также председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, митрополит Бачский Ириней и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, которые в эти дни находятся с рабочим визитом в пределы Сербской Православной Церкви.

Ранее в тот же день Патриарх Порфирий провёл переговоры с митрополитом Волоколамским Антонием и отцом Николаем. В состоявшейся беседе участвовали также митрополит Бачский Ириней и протоиерей Георгий Стоисавлевич. Обсуждались вопросы братского сотрудничества Московского и Сербского Патриархатов, народов России и Сербии, а также положение в православном мире.

Патриарх Сербский ПорфирийО чём конкретно шла речь во время переговоров, не сообщается. Однако, то, что к беседе подключился лично Святейший Патриарх Кирилл, может означать, что обсуждаемые темы носили очень важный и принципиальный характер.

Нельзя не заметить, что в последнее время Константинопольский Патриарх Варфоломей активизировал свои попытки привлечь священноначалие негреческих Поместных Православных Церквей на свою сторону. Сначала он встретился Предстоятелем Православной Церкви Чешских земель и Словакии Архиепископом Ростиславом, затем отправил делегацию к Болгарскому Патриарху Даниилу.

На этом фоне было бы странно, если бы церковная Москва сидела, сложа руки. Стремление фанариотов легализовать украинских раскольников в православном мире, не ослабевает. А потому Поместным Церквам, которые в первую очередь страдают от действий Патриарха Варфоломея, разумно укреплять свои связи.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл провёл телефонную беседу с Сербским Патриархом Порфирием
Накануне этой беседы делегация Русской Православной Церкви провела переговоры с Предстоятелем Сербской Православной Церкви...

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