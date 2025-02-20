19 февраля 2025 года на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации в Минздраве прозвучало предложение пересмотреть медицинские показания к аборту «с учетом достижений медицины», сообщает «Медицинский вестник».

Заместительница главы Минздрава Евгения Котова указала, что медицина не стоит на месте и сейчас ряд заболеваний, которые раньше казались препятствием для продолжения беременности, несут гораздо меньше рисков.

С этим согласилась и главный внештатный специалист ведомства по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина. По её словам, уже начата работа по пересмотру показаний к аборту. «Благодаря достижениям медицины сейчас возможно вынашивать беременность женщинам с тяжёлыми соматическими заболеваниями, в том числе с онкологическими», — пояснила Долгушина.

По её словам, «здесь нужна экспертная оценка», но «в целом нам кажется, что это предложение тоже могло бы заслуживать внимания, и мы готовы за него взяться и такую работу провести». Котова также отметила, что в Минздраве также уже готовы пересмотреть приказ по медицинским показаниям к абортам.

К медпоказаниям для совершения аборта относятся туберкулез, целиакия с нарушениями всасывания в тонкой кишке, несколько форм порока сердца, сахарный диабет с тяжёлой нефропатией, злокачественные новообразования, требующие проведения химио- или лучевой терапии на область малого таза, и так далее. Перечень был утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 736 от 03.12.2007 и незначительно дополнен в 2011 году.

Разговоры об изменении правил проведения абортов в России активно ведутся уже несколько лет. В 2024 году обсуждались инициативы о сокращении срока для абортов по желанию женщины с 12 до 9 недель и запрет на аборты в частных клиниках. Однако, пока эти меры не приняты.

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