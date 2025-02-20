Если законопроект утвердят, у Эстонской Православной Церкви будет всего два месяца, чтобы выполнить ультиматум эстонских чиновников о разрыве отношений с Московским Патриархатом…

Эстонские власти уже приняли решение об утверждении поправок к законодательству, которые фактически приведут к запрету Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в стране, ещё до их официального одобрения парламентом. Об этом заявил викарий Таллинской епархии ЭПЦ МП епископ Тартуский Даниил, сообщает ТАСС.

«Мне казалось, было бы логично, если бы такое заседание имело место, скажем, в начале октября, перед тем как министр вышел с политическим заявлением в парламент. Последовательность этих шагов создает впечатление, что при всём том, что комиссия действительно работала плодотворно, решение уже принято», — приводит комментарий владыки по поводу парламентских слушаний о законопроекте портал гостелерадио ERR.

Ранее эстонский кабмин одобрил представленные министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом поправки к закону «О церквях и приходах», которые обяжут ЭПЦ МП изменить Устав, выйдя из подчинения Московского Патриархата, и направил законопроект на рассмотрение парламент страны.

Если законопроект утвердят, у ЭПЦ МП будет два месяца, чтобы выполнить ультиматум эстонских чиновников, в противном случае МВД республики сможет подать в суд для ликвидации православных приходов как юридических лиц.

В мае 2024 года парламент Эстонии объявил Русскую Православную Церковь институтом, поддерживающим специальную военную операцию России на Украине. Ляэнеметс заявил, что рассчитывает на разрыв отношений между ЭПЦ МП и РПЦ и на признание деятельности Московского Патриархата «ересью» со стороны Эстонской Православной Церкви.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ответ заявил, что МВД Эстонии намерено уничтожить ЭПЦ МП и попытаться загнать верующих Эстонии в юрисдикцию Константинопольского Патриархата.

Русская линия