Известный православный проповедник призвал россиян осознать, что матерная брань так же пагубна, как наркомания, алкоголизм, пьяное вождение или предательство…

Употребление мата в речи — одна из серьёзнейших болезней русского народа, она мешает людям молиться Богу, заявил РИА Новости известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев.

В январе 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, заявил, что матерная брань наносит духовный вред, и призвал парламентариев «поставить ей заслон».

«Матерная брань — это антимолитва. Это так же серьёзно, как наркомания, алкоголизм, пьяное вождение, предательство. Это серьёзная духовная проблема. Это катастрофа национального масштаба. Это одна из серьёзнейших болезней русского народа», — сказал отец Андрей.

Он напомнил о том, что, согласно вероучению, дар слова дан Богом человеку — в отличие от всех других живых существ.

«Это самый, может быть, дорогой дар. Богоподобие человеческое проявляется в словесности. Слово — это творческая энергия, которая преобразует мир. То есть это вопрос не только коммуникации между людьми в социуме, это вопрос коммуникации между Творцом и творением. Люди не могут молиться Богу, если связаны привычкой многолетнего сквернословия, когда хулят всё святое, даже слово „мама“, хулят самые источники жизни. Мат открывает в сердце двери бесу», — отметил священник.

В связи с этим отец Андрей призвал сделать речь «чистой и осмысленной». «Если ты хочешь молиться Богу так, чтобы тебя услышали, признаться в любви так, чтобы ты был понят, если хочешь вообще изъясняться так, чтобы ты был человеком среди людей, а не бесом среди бесов, ты должен очистить свой речевой аппарат и словарь. Но поскольку это привычка, нужно употребить силу против себя, контролировать и одёргивать себя. Человек — это воспитуемое существо. Как он привык к чему-то злому, так он может и отвыкнуть — будь то курение, сквернословие, блуд, порнография, или что-то ещё», — заявил священник.

Русская линия