Протоиерей Андрей Ткачев: Мат — это катастрофа национального масштаба. Это одна из серьёзнейших болезней русского народа
Известный православный проповедник призвал россиян осознать, что матерная брань так же пагубна, как наркомания, алкоголизм, пьяное вождение или предательство…
Употребление мата в речи — одна из серьёзнейших болезней русского народа, она мешает людям молиться Богу, заявил РИА Новости известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев.
В январе 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, заявил, что матерная брань наносит духовный вред, и призвал парламентариев «поставить ей заслон».
«Матерная брань — это антимолитва. Это так же серьёзно, как наркомания, алкоголизм, пьяное вождение, предательство. Это серьёзная духовная проблема. Это катастрофа национального масштаба. Это одна из серьёзнейших болезней русского народа», — сказал отец Андрей.
Он напомнил о том, что, согласно вероучению, дар слова дан Богом человеку — в отличие от всех других живых существ.
«Это самый, может быть, дорогой дар. Богоподобие человеческое проявляется в словесности. Слово — это творческая энергия, которая преобразует мир. То есть это вопрос не только коммуникации между людьми в социуме, это вопрос коммуникации между Творцом и творением. Люди не могут молиться Богу, если связаны привычкой многолетнего сквернословия, когда хулят всё святое, даже слово „мама“, хулят самые источники жизни. Мат открывает в сердце двери бесу», — отметил священник.
В связи с этим отец Андрей призвал сделать речь «чистой и осмысленной». «Если ты хочешь молиться Богу так, чтобы тебя услышали, признаться в любви так, чтобы ты был понят, если хочешь вообще изъясняться так, чтобы ты был человеком среди людей, а не бесом среди бесов, ты должен очистить свой речевой аппарат и словарь. Но поскольку это привычка, нужно употребить силу против себя, контролировать и одёргивать себя. Человек — это воспитуемое существо. Как он привык к чему-то злому, так он может и отвыкнуть — будь то курение, сквернословие, блуд, порнография, или что-то ещё», — заявил священник.
Протоиерей Андрей Ткачев: Мат — это катастрофа национального масштаба. Это одна из серьёзнейших болезней русского народа Известный православный проповедник призвал россиян осознать, что матерная брань так же пагубна, как наркомания, алкоголизм, пьяное вождение или предательство...