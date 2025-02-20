Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор настоятелю двух храмов Винницкой епархии УПЦ за то, что он назвал конфликт на Донбассе гражданской войной…

Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор настоятелю двух храмов Винницкой епархии Украинской Православной Церкви протоиерею Евгению Кошельнику. Священнослужитель проведёт 5 лет в тюрьме «за распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию против Украины», сообщает СПЖ.

Как утверждает суд, вина священника заключается в том, что он «отправлял через мессенджер своим знакомым видео, содержащим, в частности, глорификацию ополченца из „ЛНР“, а российская агрессия против Украины названа внутренним гражданским конфликтом».

Защита отца Евгения подавала апелляцию с просьбой изменить приговор и предлагала установить трехлетний испытательный срок. Однако Винницкий апелляционный суд отклонил эти ходатайства.

Обвинение отвергло некоторые заявления священника о необходимости постоянного ухода за его сыновьями и о нуждах его матери, проживающей в Крыжополе. Также прокурор уточнил, что упомянутая клириком благотворительная помощь доставлялась в Святогорскую лавру. Это, по мнению обвинения, не может считаться смягчающим обстоятельством.

Русская линия