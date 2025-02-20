В Свято-Троицкой Сергиевой лавре молитвенно почтили память архимандрита Кирилла (Павлова)
Мемориальные торжества в обители возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност…
20 февраля 2025 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре молитвенно почтили память многолетнего духовника обители архимандрита Кирилла (Павлова). Приснопоминаемый старец отошёл ко Господу 20 февраля 2017 года в Переделкине на 98-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает «Монастырский вестник».
В этот день председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност возглавил в Троицком соборе монастыря Божественную литургию, за которой возносились ектении об упокоении архимандрита Кирилла.
Его Высокопреосвященству сослужили архимандрит Стефан (Тараканов), заместитель председателя СОММ, наместник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря; лаврская братия в священном сане и близкие духовные чада покойного.
Церковные песнопения Знаменным распевом исполнил хор Троице-Сергиевой лавры.
После Божественной литургии была отслужена заупокойная лития.
Затем у могилы старца Кирилла за алтарем Духовского храма обители митрополит Каширский Феогност отслужил панихиду. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Солнечногорский Алексий, наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря; епископ Троицкий и Южноуральский Павел.
По окончании богослужения владыка Феогност произнес проповедь, в которой поделился с молящимися своими воспоминаниями об отце Кирилле.
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре молитвенно почтили память архимандрита Кирилла (Павлова) Мемориальные торжества в обители возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност...