Мемориальные торжества в обители возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност…

20 февраля 2025 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре молитвенно почтили память многолетнего духовника обители архимандрита Кирилла (Павлова). Приснопоминаемый старец отошёл ко Господу 20 февраля 2017 года в Переделкине на 98-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает «Монастырский вестник».

В этот день председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност возглавил в Троицком соборе монастыря Божественную литургию, за которой возносились ектении об упокоении архимандрита Кирилла.

Его Высокопреосвященству сослужили архимандрит Стефан (Тараканов), заместитель председателя СОММ, наместник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря; лаврская братия в священном сане и близкие духовные чада покойного.

Церковные песнопения Знаменным распевом исполнил хор Троице-Сергиевой лавры.

После Божественной литургии была отслужена заупокойная лития.

Затем у могилы старца Кирилла за алтарем Духовского храма обители митрополит Каширский Феогност отслужил панихиду. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Солнечногорский Алексий, наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря; епископ Троицкий и Южноуральский Павел.

По окончании богослужения владыка Феогност произнес проповедь, в которой поделился с молящимися своими воспоминаниями об отце Кирилле.

Русская линия