Иерусалимский Патриарх Феофил III заявил, что древняя христианская община в Газе «сейчас насчитывает менее 600 человек». Его Блаженство выступал на показе фильма «Скорбный путь», в котором рассказывается о пути страданий от места, где зародилось христианство и где его присутствие сейчас находится под серьёзной угрозой, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Фильм, показанный в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Женеве 18 февраля, рассказывает о христианском присутствии в Палестине глазами самих христиан и запечатлевает важные моменты, которые сформировали их историю, идентичность и стойкость.

«Мы с гордостью отмечаем эту благословенную работу Амиры Ханании, режиссёра фильма, а также поддержку Всемирного совета церквей и Постоянной миссии наблюдателя от государства Палестина, а также всех других международных организаций, которые предоставили своё имя и поддержку», — сказал Патриарх Феофил.

Затем глава Иерусалимского Патриархата указал на сложную экономическую и политическую ситуацию на Святой Земле. «На всём Западном берегу и в Иерусалиме экономическая ситуация продолжает ухудшаться из-за нехватки паломников, рабочих мест и нестабильной ситуации с безопасностью на Западном берегу и в Иерусалиме», — отметил Патриарх Феофил, призвав поддержать христиан Святой Земли.

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