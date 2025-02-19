Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Юрий Чокан обратился к президенту Молдовы Майе Санду с просьбой присоединиться к инициативе «Бессарабской митрополии» и официально пригласить Румынского Патриарха Даниила посетить страну. Просьба прозвучала после рукоположения Нектария (Клинчи) в викарного епископа Кишиневской архиепископии в Бухаресте, сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова».

«Я взял на себя смелость попросить его (Румынского Патриарха — РЛ) перед присутствующими в храме людьми приехать к нам снова, на этот раз в качестве отца нашей Церкви, потому что я убеждён, что это принесёт радость и надежду нашим верующим. (..) Румыния — это наша Европа», — отметил Чокан в одной из соцсетей. Позднее он призвал Санду направить в Бухарест официальное приглашение.

При этом, судя по всему, в Румынском Патриархате такого приглашения очень ждут. Так, после службы Патриарх Даниил признался, что последний раз посещал Кишинёв в 1992 году, когда он был епископом в Яссах. В январе Синод «Бессарабской митрополии» уже направил Патриарху Даниилу приглашение посетить Кишинёв в год столетия Румынского Патриархата. Но власти пока этого не сделали.

В своё время, когда пост президента Молдавии занимал Игорь Додон, он неоднократно просил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить страну, чтобы пообщаться со своей паствой, однако в Москве предпочли не ухудшать отношения с Румынским Патриархатом и дипломатично отказались от такой поездки.

Теперь у власти в Молдавии проевропейские политики во главе с гражданской Румынии Санду. Поэтому не станет сюрпризом, если она прислушается к Чокану. Другой вопрос, что поездка Румынского Патриарха Даниила в Молдавию будет безусловным вызовом и оскорблением духовенства Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата. А на фоне падения популярности «европейки» Санду, визит может принести обратный эффект.

Надо признать, румынское священноначалие в последнее время исповедует «силовой стиль решения проблем». Однако, такие вещи хороши в политике, а не в церковной жизни. Как бы ни старались румынские чиновники и церковные деятели в своих попытках запугать и подкупить молдавское священство выплатой зарплаты в евро, в «Бессарабскую митрополию» из Московского Патриархата перешли единицы. А это вещь весьма говорящая.

Политика — вещь весьма переменчивая. Некогда притягательный во всех планах Европейский Союз в последние годы сильно сдаёт свои позиции, а потому лозунги, наподобие «Румыния — это наша Европа», уже очень скоро могут оказаться в Молдавии крайне непопулярными. В конце концов, все уже видят, какую цену пришлось заплатить за так называемую «евроинтеграцию» Украине.

Русская линия