У папы Римского Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию
Состояние здоровья 88-летнего главы Ватикана ухудшается. В Католической церкви опасаются его возможной кончины, сообщает газета «Blick»…
Состояние здоровья престарелого главы Ватикана папы Римского Франциска, находящегося в больнице с 14 февраля 2025 года, продолжает ухудшаться. Если ранее ватиканские госслужащие сообщали, что у него обыкновенный бронхит, то сейчас официально заявлено, что «компьютерная томография выявила начало двусторонней пневмонии», сообщает швейцарская газета «Blick».
При этом в сообщении указывается, что клиническая картина остается сложной, что вызывает особенную обеспокоенность верующих католиков. Швейцарские журналисты открыто пишут, что речь может идти о скорой кончине главы Католической церкви.
На фоне тревожных сообщений из Ватикана в европейских СМИ начали распространяться слухи, что швейцарская гвардия начала активную подготовку к кончине папы. Дело дошло до того, что представитель гвардии вынужден был официально опровергать эти «новости».
Первоначально предполагалось, что папа Римский, возможно, сможет вернуться в Ватикан в эту среду. Сейчас о датах уже никто не говорит. Итальянский кардинал Анджело Комастри рассказал телеканалу Rai о понтифике: «Франциск очень спокоен. Его судьба находится в руках Господа».
У папы Римского Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию Состояние здоровья 88-летнего главы Ватикана ухудшается. В Католической церкви опасаются его возможной кончины, сообщает газета «Blick»...