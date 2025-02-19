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Сводка новостей от 19 февраля 2025

У папы Римского Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию
Состояние здоровья 88-летнего главы Ватикана ухудшается. В Католической церкви опасаются его возможной кончины, сообщает газета «Blick»…

Папа Римский Франциск продолжает оставаться в больницеСостояние здоровья престарелого главы Ватикана папы Римского Франциска, находящегося в больнице с 14 февраля 2025 года, продолжает ухудшаться. Если ранее ватиканские госслужащие сообщали, что у него обыкновенный бронхит, то сейчас официально заявлено, что «компьютерная томография выявила начало двусторонней пневмонии», сообщает швейцарская газета «Blick».

При этом в сообщении указывается, что клиническая картина остается сложной, что вызывает особенную обеспокоенность верующих католиков. Швейцарские журналисты открыто пишут, что речь может идти о скорой кончине главы Католической церкви.

На фоне тревожных сообщений из Ватикана в европейских СМИ начали распространяться слухи, что швейцарская гвардия начала активную подготовку к кончине папы. Дело дошло до того, что представитель гвардии вынужден был официально опровергать эти «новости».

Первоначально предполагалось, что папа Римский, возможно, сможет вернуться в Ватикан в эту среду. Сейчас о датах уже никто не говорит. Итальянский кардинал Анджело Комастри рассказал телеканалу Rai о понтифике: «Франциск очень спокоен. Его судьба находится в руках Господа».

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У папы Римского Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию
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