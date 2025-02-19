17 февраля 2025 года члены Священного Синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата обратились к эстонским властям с очередным заявлением, в котором призвали чиновников отказаться от дискриминации православных верующих по политическим мотивам. Обращение было опубликовано накануне заседания правовой комиссии Рийгикогу по вопросу законопроекта об изменении закона «О церквях и приходах», сообщает официальный сайт ЭПЦ МП.

«В связи с обсуждением законопроекта об изменении закона о церквях и приходах, мы вновь хотим обратить внимание на то, что Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата является законно зарегистрированным в Эстонской Республике религиозным объединением, которое действует в рамках законодательства Эстонии и руководствуется в своей деятельности исключительно религиозными целям, — говорится в документе. — Мы всегда придерживались и продолжаем придерживаться антивоенной позиции, что неоднократно подтверждали публично. Таким образом, мы подтверждаем, что утверждения о том, что наша Церковь представляет угрозу для государственной безопасности, являются совершенно безосновательными. Наша единственная цель — служить религиозным потребностям членов наших приходов для достижения христианского спасения объединенных православной верой людей, при этом полностью соблюдая законы и порядок Эстонской Республики.

Вокруг ЭПЦ МП сложился негативный медийный фон, который не отражает реального положения дел. Наша Церковь и приходы всегда были открыты для диалога и вели конструктивное сотрудничество как с государственными учреждениями, так и с другими религиозными объединениями. Такое необоснованное негативное отношение и стигматизация нашего сообщества вызывает озабоченность, поскольку это наносит ущерб не только репутации нашей Церкви, но и сплоченности общества Эстонии в целом. Вследствие этого мы столкнулись с рядом необоснованных ограничений, касающихся как препятствий в использовании арендуемых помещений и ограничения пособий на деятельность, так и отказа в регистрации нового названия и обвинений в прессе, которые можно трактовать как дискриминацию определенной группы людей на национальной и религиозной почве. Наши приходы желают продолжать свою религиозную деятельность в мире и взаимном уважении со всеми членами эстонского общества.

Хотя в каноническом смысле мы являемся автономной частью Московского Патриархата, это касается исключительно канонического и евхаристического единства и не означает практического управления и администрирования нашей Церкви со стороны политических или правительственных кругов иностранного государства. Наша Церковь полностью самостоятельна в своей повседневной деятельности, экономических решениях и управлении приходами. Все наши решения принимаются органами управления Эстонской Церкви — Собором и Синодом, руководствуясь каноническим правом и законами ЭР и учитывая потребности местных приходов.

В преддверии открытого заседания правовой комиссии Рийгикогу 18.02.2025 по вопросу законопроекта об изменении закона о церквях и приходах мы призываем всех участников дискуссии воздержаться от необоснованных обобщений и враждебных обвинений, наносящих вред общественному единству и свободе вероисповедания в Эстонии. Надеемся, что обсуждение законопроекта пройдет в конструктивной атмосфере, основываясь на фактах и уважая права и свободы всех религиозных объединений в Эстонской Республике, и не поставит нашу законопослушную деятельность вне правового поля".

Обращение подписали митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, викарий Таллинской епархии епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии епископ Тартуский Даниил, протоиереи Олег Врона, Виталий Гаврилов и Андрей Васильев, а также миряне Сергей Мянник и Олег Бурдейный.

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