18 февраля 2025 года Издательский отдел Московской Патриархии опубликовал поименный список прославленных новомучеников и исповедников Церкви Русской по состоянию на февраль 2025 года, сообщает Патриархия.Ru.

Актуальный список Собора новомучеников и исповедников был составлен по поручению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальной комиссией по канонизации святых и Календарным отделом Издательства Московской Патриархии.

В публикуемом списке указаны для каждого святого: лик святости, имя, фамилия, церковный сан, все даты памяти святого, входящие в официальный календарь Русской Православной Церкви (по старому и по новому стилям).

При подготовке списка были проведены необходимые уточнения вышеуказанных сведений в соответствии с актуальными данными.

В настоящее время в списке содержится 1623 имени, среди которых есть имена как архиереев, так и мирян. Значительная часть мучеников была прославлена на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, который подвёл черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Но, несмотря на то, что с тех пор прошло уже четверть века, далеко не обо всех подвижниках есть подробные сведения. Архивы ФСБ до сих пор остаются закрытыми, а потому собирать информацию о русских мучениках очень непросто.

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