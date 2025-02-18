Русская линия
Сводка новостей от 18 февраля 2025

Румынский Патриархат не намерен останавливать своего вторжения на каноническую территорию Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата
Румынский Патриарх Даниил рукоположил викарного епископа для «Бессарабской митрополии»…

Румынский Патриарх Даниил рукоположил викарного епископа для Бессарабской митрополии16 февраля 2025 года в Патриаршем соборе Румынской Церкви состоялась хиротония нового викарного епископа Кишинёвской архиепископии так называемой «Бессарабской митрополии». Богослужение возглавили лично Патриарх Румынии Даниил в сослужении других румынских иерархов, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Румынского Патриархата.

По окончании Литургии был зачитан Патриарший акт о назначении, после чего новый иерарх получил из рук Патриарха Даниила мантию, посох и другие архиерейские регалии. Он напомнил, что в 2025 году отмечается не только столетие Румынского Патриархата, но и сто лет со дня основания Бессарабской митрополии (4 мая 1925 года).

«Существует необходимость защищать и продвигать ценности православной веры, проявлять отеческую заботу о приходах и монастырях, поддерживать христианскую культуру, охранять и приумножать церковное наследие, проявлять отеческую любовь к духовенству и верующим», — подчеркнул Патриарх Даниил.

Митрополит Бессарабский Петр, выразив радость о назначении епископа Нектария, призвал к сохранению церковного единства: «Нам необходимы поддержка и стабильность между нами, потому что у нас, бессарабцев, другого пути нет».

В реальности, всё обстоит совсем иначе — ни о каком единстве среди православных в Молдавии речи не идёт. Напротив, Румынский Патриархат вопреки канонам продолжает активное вторжение на каноническую территорию Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата и при попустительстве главы Молдавии Майи Санду продолжает создавать в стране параллельные церковные структуры.

Бросается в глаза, что румынские архиереи, также как и власти Румынии, не рассматривают Молдавию как независимое государство, а потому вообще предпочитают не упоминать о молдаванах, употребляя термин «бессарабцы». Пока в Молдавии правит гражданка Румынии Санду, румынское священноначалие ни в чём себя не ограничивает. Однако, такое откровенно нехристианское поведение Бухареста может дорого ему обойтись. Верующие Молдавии в конечном счёте могут сделать свои выводы.

Русская линия

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Румынский Патриархат не намерен останавливать своего вторжения на каноническую территорию Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата
Румынский Патриарх Даниил рукоположил викарного епископа для «Бессарабской митрополии»...

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