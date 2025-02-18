16 февраля 2025 года в Патриаршем соборе Румынской Церкви состоялась хиротония нового викарного епископа Кишинёвской архиепископии так называемой «Бессарабской митрополии». Богослужение возглавили лично Патриарх Румынии Даниил в сослужении других румынских иерархов, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Румынского Патриархата.

По окончании Литургии был зачитан Патриарший акт о назначении, после чего новый иерарх получил из рук Патриарха Даниила мантию, посох и другие архиерейские регалии. Он напомнил, что в 2025 году отмечается не только столетие Румынского Патриархата, но и сто лет со дня основания Бессарабской митрополии (4 мая 1925 года).

«Существует необходимость защищать и продвигать ценности православной веры, проявлять отеческую заботу о приходах и монастырях, поддерживать христианскую культуру, охранять и приумножать церковное наследие, проявлять отеческую любовь к духовенству и верующим», — подчеркнул Патриарх Даниил.

Митрополит Бессарабский Петр, выразив радость о назначении епископа Нектария, призвал к сохранению церковного единства: «Нам необходимы поддержка и стабильность между нами, потому что у нас, бессарабцев, другого пути нет».

В реальности, всё обстоит совсем иначе — ни о каком единстве среди православных в Молдавии речи не идёт. Напротив, Румынский Патриархат вопреки канонам продолжает активное вторжение на каноническую территорию Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата и при попустительстве главы Молдавии Майи Санду продолжает создавать в стране параллельные церковные структуры.

Бросается в глаза, что румынские архиереи, также как и власти Румынии, не рассматривают Молдавию как независимое государство, а потому вообще предпочитают не упоминать о молдаванах, употребляя термин «бессарабцы». Пока в Молдавии правит гражданка Румынии Санду, румынское священноначалие ни в чём себя не ограничивает. Однако, такое откровенно нехристианское поведение Бухареста может дорого ему обойтись. Верующие Молдавии в конечном счёте могут сделать свои выводы.

Русская линия