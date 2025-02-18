В ходе встречи её участники обсудили «диалог между Поместными Церквами» и предстоящие торжества в связи с 1700-летием Первого Вселенского Никейского собора…

17 февраля 2025 года Болгарский Патриарх Даниил принял в Синодальной палате Болгарской Православной Церкви представителей Фанара митрополита Халкидонского Эммануила и великого эклисиарха (ключаря) и начальника кабинета Константинопольского патриарха архимандрита Аэция, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт БПЦ.

На переговорах присутствовали митрополиты Великотырновский Григорий, Неврокопский Серафим, Старозагорский Киприан и главный секретарь Священного Синода БПЦ епископ Герасим, профессор Иван Желев — архонт Константинопольского Патриархата и Александр Смочевский — советник Патриарха Даниила по каноническим вопросам.

«В ходе встречи были подняты актуальные вопросы, стоящие перед Православной Церковью и её духовной миссией в мире, — о диалоге между Поместными Церквами, о предстоящих торжествах в связи с 1700-летием Первого Вселенского Никейского собора, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Патриарх Даниил и члены Священного Синода отметили в разговоре с делегатами Фанара «диалогический и дипломатический характер межрелигиозных отношений в Болгарии». Глава Болгарской Церкви рассказал митрополиту Эммануилу об изменениях в «Законе о религиозных конфессиях», принятых парламентом в начале года в связи с попыткой легализации параллельной православной церкви в Болгарии и её регистрации.

Очевидно, что делегация Константинопольского Патриархата прощупывала почву на предмет возможного участия Болгарского Предстоятеля в экуменических торжествах в Турции по случаю 1700-летия Первого Вселенского Никейского собора.

Собирать в Стамбуле Предстоятелей Поместных Православных Церквей Патриарх Варфоломей откровенно боится, поскольку большинство Поместных Церквей ранее отказалось признать украинских раскольников, а собрание Предстоятелей в одном месте на этом фоне может привести к непредсказуемым последствиям. Однако, и оставаться в такой момент в одиночеству глава Фанара, очевидно, не хочет, а потому он рассылает нарочных, чтобы узнать настроения священноначалия Поместных Церквей.

Русская линия