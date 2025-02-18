Сегодня в Эр-Рияде состоялась первая встреча участников российско-американских переговоров Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, сообщает РИА Новости.

Стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Соединенных Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

Поделиться своим мнением на начавшихся российско-американских консультациям «Русская линия» попросила генерала Службы внешней разведки в отставке, президента Фонда «Наследие Империи» Леонида Петровича Решетникова.

— Сегодня в Саудовской Аравии начинаются переговоры между Россией и США. Как известно, речь пойдёт, в том числе, об Украине. Как Вы считаете, какая может быть программа минимум и программа максимум для России на этих переговорах?

— Да, переговоры начались. Наша сторона в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова и советника президента России Юрия Ушакова все-таки подчеркивала, что мы должны сначала обсудить, как нам возродить диалог, наладить более-менее нормальные отношения с Соединенными Штатами, чтобы уже потом обсуждать глобальные и острые проблемы, коей является Украина. Сходу вот так по Украине разговаривать стороны не могут. Надо как-то договариваться о каких-то контактах, о каких-то группах экспертов и т. д. Это первое.

Второе. Конечно, эти переговоры, которые только начались, — это первый этап. Попытки договориться, скорее всего, будут очень длительными, потому что согласование позиций тоже потребует время.

Ну и третье. Судя по всему, опять же, переговоры будут вестись, говоря языком XIX — XX веков, о разделе Украины. Или же о том, что часть нынешней Украины вернётся в состав России. Я думаю, что это будет центральным вопросом и самым сложным. Президент России обозначил программу минимум — четыре области: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская. Но я думаю, будут возникать и с той стороны требования уступок. Американцы уже проговаривали такие вещи. С нашей стороны тоже будут поставлены вопросы, может быть, ещё о других каких-то территориях. Что же касается основных наших требований — это нейтральный статус Украины, денацификация и денационализация.

Всё это невозможно решить быстро. Тем более, что мало договориться, надо ещё воплотить договорённости в жизнь. Мы, во всяком случае, будем требовать по этим вопросам определённых гарантий: записи необходимых положений в Конституции оставшейся Украины, каких-то обязательств западных стран и т. д. Конечно, все мы понимаем, что обещания и даже Конституция, специальные договора не являются стопроцентной гарантией. Поэтому это очень сложный процесс. На мой взгляд, длительных консультаций экспертных групп не избежать.

Что же касается сегодняшней встречи, то ей результат будет, может быть, только один — стороны договорятся начать процесс обсуждения и выработки какого-то соглашения. И хотя, конечно, Трамп демонстрирует скорость, напор, инициативу (ему это нужно в борьбе с внутренней американской оппозицией, проигравшими демократами и частью элит Европы), но, по сути, в рабочем смысле, это будет длиться ещё очень долго.

— История знает разные ситуации, когда во время переговоров продолжались военные действия и когда они приостанавливались. Как будет сейчас? Что выгодно в данном случае России?

— Для России останавливаться сейчас, когда, с одной стороны, на донецком направлении у нас есть определённые успехи, а с другой стороны, враг стоит на территории Курской области, крайне невыгодно. Да и чтобы остановиться, надо договориться о перемирии, но и на это тоже надо время. Сегодня же или завтра это вряд ли произойдёт. Всё это потребует каких-то консультаций, усилий, уговоров, давления друг на друга, обещаний, уступок и так далее. Не думаю, что мы в этом месяце или в марте услышим о перемирии. Всё-таки Лавров незадолго до поездки в Саудовскую Аравию говорил, что Россия не собирается обсуждать вопрос заморозки конфликта, а стремится решить проблему на глобальном уровне. Перемирие позволит ВСУ передохнуть, пополнить резервы, снаряжение и боеприпасы. Поэтому не думаю, что российская сторона пойдет на это.

— Вы родом из Харькова. А как известно, российские войска сейчас занимают, в том числе, и часть Харьковской области. Как вы считаете, каковы перспективы на этом направлении?

— Вообще-то, если честно, договариваться с Украиной, забывая Харьков (а это абсолютно русский город) неправильно. Харьков — это огромный миллионный город под боком у наших южных областей, рядом с Белгородом. То есть это центр для ведения какой-то работы против. Это же не Сумы и даже не Чернигов. Это военно-промышленный центр с традициями военных училищ и академий. И оставлять его таким Украине, ну, это, конечно, большая будет ошибка.

Я считаю, что требование о возвращении Харькова в состав России, оно должно быть чётко и жёстко обозначено на переговорах. Не только потому, что я из Харькова. Я уже 52 года как уехал оттуда. Но это просто с точки зрения военно-стратегической и геополитической будет крупный промах.

Специально для «Русской линии»