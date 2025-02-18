«Требовать от нас разорвать связи с Русской Православной Церковью — это всё равно, что принуждать человека бросить свою родную мать»

17 февраля 2025 года монахини Пюхтицкого Успенского женского монастыря во главе со своей игуменьей матушкой Филаретой (Калачёвой) пришли к зданию парламента Эстонии, чтобы передать его председателю Лаури Хуссару обращение, в котором высказали своё беспокойство намерением эстонских властей поставить обитель вне закона, если она не порвёт канонические связи с Русской Православной Церковью, сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма».

Данное обращение было опубликовано на официальном сайт Пюхтицкого монастыря. Ниже мы публикуем его целиком:

«Уважаемый председатель Рийгикогу Лаури Хуссар!

Обратиться к Вам нас побудила глубокая озабоченность за судьбу нашего Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

Более века, а точнее — 134 года назад, он был основан в Куремяэ, на Святой горе, и с тех пор, какие бы ни бушевали вокруг него бури, как бы ни потрясали мир войны и революции, и как бы ни менялась власть — он ни на один день не переставал светить любовью Богу. И какая бы тьма ни покрывала мир, здесь все озарялось светом любви человека к Богу Всемилостивому. Ни на один день не останавливалась в монастыре молитва.

И вот теперь, вдруг, происходит нечто, что не вмещается в наше сознание и острой болью отзывается в наших сердцах. От нас требуют, чтобы мы порвали нашу каноническую связь с Русской Православной Церковью ради Константинополя. И это не только нарушение церковных канонов; это всё равно, что принуждать человека бросить свою родную мать. Она вырастила его, пестовала во все дни его жизни, и вот теперь — отказаться от неё? Это таким грехом мы должны отяготить наши души? И для чего? Ради нашего покоя и благоденствия?

Ответить хотим словами не поддавшегося на искушения Христа: «Господу Богу твоему покланяйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 10).

Уже в который раз мы повторяем, что всё, что вменяется нам в вину, — это не наши монастырские деяния. Мы, насельницы Пюхтицкого монастыря, всегда чужды политике и никогда не участвовали в играх на политической арене.

Мы ушли в наши кельи от мира, страстей, споров и столкновений, которыми живёт мир, от его поглощенности злобой дня. В пространстве нашей иноческой жизни существует только Господь, а основу её составляют молитва и труд.

Надо ли говорить, что всякое вторжение мира в монастырскую, монашескую жизнь причиняет нам боль и заставляет нас со страхом смотреть в будущее.

Единственный сохранившийся в советское время женский монастырь в Русской Православной Церкви — это Пюхтицкий монастырь. Мы никогда не забывали об этом, и всегда на своих каждодневных службах с благодарностью молились и продолжаем молиться за страну Эстонскую, за власти и её благородный народ.

Мы надеемся, что нас, наконец, услышат власть имущие и что Эстонская Республика поймёт нашу тревогу. Нет такого закона, который заставлял бы невинных, законопослушных черноризцев отказаться от заветов Христа в угоду сиюминутных желаний политиков. Нас, насельниц обители, без нашего согласия помещают в пространство, где поселились неведение и новые божества, утверждающие истину вне Христа. Мы, ПЮХТИЦКИЕ, с духовной радостью повторим негромкие слова великого христианина Федора Достоевского: «Уж лучше я останусь со Христом, нежели с истиной вне Христа».

Глава эстонского парламента так и не решился выйти к монахиням, поскольку они «не согласовали с ним свой визит заранее, а у него были другие должностные обязанности». Прошение пюхтицких монахинь в итоге принял член фракции Социал-демократической партии, председатель правовой комиссии Андре Ханимяги.

Русская линия