Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил темы, которые будут подниматься во время переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине, проходящих сегодня в Эр-Рияде. Глава российской дипломатии отметил, что прежде всего будут рассматриваться вопросы ограничения на Украине русского языка и преследования верующих и духовенства Украинской Православной Церкви. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает портал Raskolam.net.

«Всё-таки лучше, если мы говорим о серьёзной дипломатии, сначала разобраться в истории вопроса, посмотреть, почему на Украине запрещён русский язык во всех сферах жизни, почему там запрещена каноническая Украинская Православная Церковь, а это грубое нарушение многочисленных конвенций и статьи первой Устава ООН, и разобраться, почему ни в одной из довольно многочисленных инициатив, которые до сих пор звучали из разных частей мира, никто об этих вот правах человека, закрепленных в Уставе ООН, не вспоминает, а только говорят, вот надо территориальные права, которые есть в уставе ООН», — заявил Лавров.

Все понимают, что эпопея с запретом Украинской Православной Церкви на самом деле является одним из способов повышения ставок украинским правительством перед предстоящими мирными переговорами с Россией. Простыми словами, Зеленский намерен использовать судьбу Украинской Православной Церкви как предмет торга с Москвой.

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