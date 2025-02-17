Грузинское священноначалие призвало верующих не мстить преступникам, а оставить этот вопрос на усмотрение властей и суда Божия…

Грузинская Православная Церковь осудила акт вандализма, совершенный иностранцами в монастыре Джвари в городе Мцхета, назвав это оскорблением не только Православной Церкви, но всей Грузии, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Sputnik Georgia.

В заявлении Грузинской Патриархии не уточняется, о каком конкретно факте идёт речь, хотя в последние дни в соцсетях распространился видеоролик с фактами осквернения монастыря Джвари. Неизвестный вандал сделал надписи на стене монастыря и исполнил непристойный танец.

«Это оскорбительный акт со стороны гражданина (или граждан) иностранного государства не только против Церкви, но и против всей страны. Распространяется информация о том, что указанное лицо (или лица) всё ещё находятся на территории Грузии, и звучали призывы к личной мести, что недопустимо», — говорится в заявлении Грузинской Патриархии.

Кроме того, по заявлению Патриархии, они обратились в МВД для выяснения обстоятельств.

Джва́ри — грузинский монастырь и храм VII века, один из шедевров архитектуры и первый в Грузии памятник Всемирного наследия. Джвари (досл. «крест») расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам («Обращение Грузии», «Жизнь картлийских царей»), воздвигла крест святая равноапостольная Нина, сообщает «Азбука паломника».

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