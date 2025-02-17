В день 120-летия со дня гибели первого председателя ИППО в Новоспасском монастыре столицы прошли мемориальные торжества…

17 февраля 2025 года исполнилось 120 лет со дня трагической гибели Великого князя Сергея Александровича Романова — дяди святого страстотерпца Императора Николая II и мужа святой преподобномученицы Елисаветы Феодоровны. Панихиду в храме прп. Романа Сладкопевца — усыпальнице бояр Романовых Новоспасского монастыря, где похоронен Великий князь Сергей Александрович, совершил наместник митрополит Воскресенский Григорий, сообщает официальный сайт Императорского Православного Палестинского Общества.

4 (17) февраля 1905 года карета генерал-губернатора Москвы, главнокомандующего Московского военного округа великого князя Сергея Александровича двигалась по территории Московского Кремля по направлению от Сенатской площади к Никольским воротам. В 65 шагах от Никольской башни карета была взорвана бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Великий князь погиб на месте.

В середине 90-х годов прошлого века останки великого князя были обретены и по благословению Святейшего Патриарха Алексия погребены в Новоспасском монастыре в родовой усыпальнице Дома Романовых, где последнее земное пристанище нашли около 70 представителей этого рода.

На протяжении четверти века в стенах Новоспасской обители проходит большая работа по изучению жизни, трудов и деяний великого князя Сергия Александровича Романова, первого председателя Императорского православного палестинского общества, супруга великой княгини Елисаветы Феодоровны, ставшей святой преподобномученицей.

Обретение и торжественное перенесение в Московский Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь честных останков первого председателя ИППО Великого князя Сергия Александровича состоялось 17 сентября 1995 года.

В день 120-летия гибели Великого князя управляющий делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского монастыря митрополит Воскресенский Григорий совершил в панихиду у места погребения великого князя в храме-усыпальнице Новоспасского монастыря.

Богослужебные песнопения исполнил хор Новоспасского монастыря (регент Станислав Попов).

За богослужением молились председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, архиепископ Михаил (Донсков) (Русской Православной Церкви Заграницей), заместитель председателя ИППО Георгий Веренич, председательница Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», заместительница председателя ИППО Анна Громова, зампред ИППО Олег Шабуневич, член Совета ИППО иеромонах Никон (Белавенец), заместительница исполнительного директора Фонда «Христианское милосердие» Надежда Буракова, основатель телеканала «Царьград» и одноименного фонда Константин Малофеев, члены Молодежной секции ИППО, братия и прихожане Новоспасской обители, члены и друзья Общества.

В своем слове перед панихидой митрополит Григорий отметил заслуги Великого князя Сергея Александровича перед нашим Отечеством.

«Он запомнился современникам как человек, который любил свою Родину, много делал для её блага, — сказал владыка Григорий. — На протяжении многих лет он был градоначальником Москвы и заботился о благополучии её жителей. При нём построены и отреставрированы православные храмы, открыты больницы, появились многие просветительские общества, причём для простых людей — этому Великий князь Сергий придавал особое значение. Он известен ещё и тем, что был учредителем и первым председателем Императорского Православного Палестинского Общества. Великий князь Сергий Александрович приложил много сил, чтобы Православие на Святой Земле, которое находилось в стесненных условиях, получило поддержку от православной России, чтобы улучшились условия пребывания наших христиан на Святой Земле. Мы с вами вспоминаем его не только как государственного и общественного деятеля, благотворителя, но и как доброго православного христианина, который старался жить согласно Евангельским заповедям. И сейчас, с благодарностью за всё сделанные им добрые дела, мы вознесём молитвы, чтобы Всемилостивый и Всемогущий Господь упокоил его в Своих Небесных селениях и простил все грехи вольные и невольные».

После панихиды Сергей Степашин выступил с речью, в которой отметил роль генерал-губернатора Москвы, выдающегося государственного и общественного деятеля, первого Председателя ИППО Великого князя Сергия Александровича. «Он был верный семьянин, действительно любил Родину, был верен присяге и Императору, хотя во многом с ним не соглашался. Я убеждён, что если бы Великий князь был жив, не случилось бы смуты 1917 года, когда Императора предали так называемые «свои», — сказал Степашин.

Сергей Вадимович подчеркнул, что Общество сегодня продолжает дело Великого князя и его супруги, второго председателя ИППО Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, чей жизненный путь был посвящен идеалам добра и милосердия.

По окончании панихиды митрополит Григорий и председатель ИППО Сергей Степашин возложили цветы на могилу Великого князя Сергея Александровича.

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