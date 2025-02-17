13 февраля 2025 года Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии Блаженнейший Архиепископ Прешовского и митрополит всея Чехии и Словакии Ростислав посетил Фанар, где встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, сообщает греческий портал «OrthodoxTimes».

Владыку Ростислава в этой поездке сопровождал не только известный своей принципиальной поддержкой Украинской Православной Церкви митрополит Михаловский Георгий (Странский), но и профанарский архиерей, сослуживший ранее с украинскими раскольниками, епископ Оломоуцкий Исаия (Сланик).

Таким образом, очевидно, что инициатором этой встречи выступил именно Патриарх Варфоломей, который не оставляет попыток склонить Православную Церковь Чешских земель и Словакии к признанию «ПЦУ». Не случайно, помимо Патриарха Варфоломея со стороны Фанара на встрече присутствовал и курирующий украинских раскольников митрополит Халкидонский Эммануил.

Как сообщают журналисты «OrthodoxTimes», во время последовавших переговоров состоялось обсуждение вопросов, «представляющие взаимный интерес». Что это за «интерес», остаётся только догадываться. Однако, несмотря на постоянное давление Фанара, Православная Церковь Чешских земель и Словакии до сих пор сохраняет вернуть каноническому Православию.

«Вечером архиепископ Ростислав и его почётная свита посетили официальный ужин, устроенный в их честь Материнской Церковью», — сообщают греческие СМИ.

Если Патриарх Варфоломей решил устроить показательные торжества в честь владыки Ростислава, которого он изначально даже не желал признавать Предстоятелем Чехословацкой Церкви, это значит, что фанариотам от него что-то очень нужно.

Помимо украинской тематики, на встрече также вполне мог осуждаться вопрос участия делегации Православной Церкви Чешских земель и Словакии в майских экуменических торжествах в честь 1700-летия Никейского Собора. На эти торжества Патриарх Варфоломей пригласил в Турцию папу Римского Франциска, и теперь ему необходимо продемонстрировать Ватикану, что он может собрать у себя и большинство Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

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