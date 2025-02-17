Русская линия
Сводка новостей от 17 февраля 2025

Лаврскую улицу в Киеве переименуют в улицу предателя Ивана Мазепы
Украинским чиновникам претит, что такое название часть улицы получила по личной просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла…

В Киеве Лаврскую улицу переименуют в улицу МазепыОтрезок улицы Киева от станции метро «Арсенальная» до Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры богоборческие украинские власти переименуют с «Лаврской» на «Ивана Мазепы». Об этом сообщил член комиссии по переименованиям Киевского городского совета Тимиш Мартыненко-Кушлянский, передаёт СПЖ.

Как напомнил чиновник, в 2010 году улица получила название «Лаврская» по личной просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что якобы было «абсолютно незаконным с точки зрения процедуры и позорным с точки зрения морали».

По убеждению Мартыненко-Кушлянского, такое название улицы стало «позорным пятном на карте нашего города». «Сегодня мы сделали первый шаг к тому, чтобы смыть этот позор и вернуть Киево-Печерскую лавру на улицу, названную в честь одного из её величайших меценатов», — считает чиновник.

Кроме этого, части улицы Лаврской на участке от улицы Добровольческих батальонов до Наводнической площади предложили вернуть название Новонаводническая улица. «Это решение имеет не меньшее значение, ведь направлено на возрождение исторической топонимической среды местности Наводничи», — добавил Мартыненко.

Впереди ещё общественные обсуждения, но зная, как они проходят, нет никаких оснований предполагать, что украинские власти откажутся от данной антицерковной инициативы.

Гетман Мазета — весьма одиозная личность. За своё предательство и переход в стан врага он был анафематствован во времена Государя Петра Великого. Сейчас украинские власти лепят из него национального героя, хотя ничем, кроме измены присяге, он не запомнился.

Русская линия

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