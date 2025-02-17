В Ватикане заявили о «сложной клинической картине» течения болезни папы, что «потребует соответствующей корректировки в госпитализации»…

«Сибирская католическая газета» со ссылкой на портал «VaticanNews» публикует обновление информации о состоянии здоровья папы Римского Франциска, указывая, что глава Ватикана точно останется в больнице ещё, как минимум, несколько дней. При этом бросается в глаза, что сводки о его здоровье всё более напоминают нашумевшие сводки о здоровье Бориса Ельцина, которые помнят многие россияне.

Обновление информации от 16 февраля:

«Папа Франциск хорошо отдохнул ночью. Клинические показатели стабильны, проводятся диагностические и терапевтические мероприятия, предписанные медперсоналом. Утром Папа принял Евхаристию и смотрел Святую Мессу по телевизору. Пополудни чередовал чтение с отдыхом».

Обновление информации от 17 февраля:

«Результаты тестов, проведенных в последние дни и в понедельник, показали наличие полимикробной инфекции дыхательных путей, что привело к новой модификации терапии. Все проведенные на сегодняшний день тесты свидетельствуют о сложной клинической картине, которая потребует соответствующей корректировки в госпитализации».

Бруни: лечение Папы продолжается

«По состоянию на третьи сутки пребывания в больнице папа Франциск провел спокойную ночь и сегодня утром позавтракал, как и в предыдущие дни, также посвятив себя чтению газет; ожидается, что в понедельник днём — вероятно, после 17:00 — появится дополнительная информация с медицинской точки зрения», — заявил журналистам директор пресс-службы Святейшего Престола.

«Пока же папа остается под наблюдением врачей и его лечение продолжается», — заверил Маттео Бруни.

В ответ на вопросы журналистов представитель Ватикана сообщил, что на данный момент прогноза на выписку пациента из больницы нет, ему предписано соблюдение «абсолютного покоя», рекомендованного врачами.

Именно по этой причине в воскресенье 16 февраля глава Ватикана не смог возглавить полуденную молитву «Ангелус». Кроме того, аннулирована и общая аудиенция в ближайшую среду 19 февраля.

Русская линия