Утром 14 февраля 2025 года после завершения аудиенций в Доме Святой Марфы папа Римский Франциск был срочно госпитализирован в римскую больницу им. Агостино Джемелли «для проведения необходимых диагностических обследований и стационарного лечения бронхита», говорится в коммюнике Зала печати Ватикана, передаёт портал «VaticanNews».

В последние дни глава Ватикана неоднократно упоминал о своём недуге, из-за которого ему не всегда удавалось полностью зачитывать подготовленные тексты катехизических наставлений, проповедей и обращений.

Стоит отметить, что это уже четвёртая госпитализация папы Франциска в римскую больницу им. Джемелли. И всё говорит о том, что состояние здоровья папы оставляет желать лучшего.

На этом фоне нельзя исключать, что Франциск может пропустить устраиваемые Фанаром экуменические торжества по случаю 1700-летия Первого Вселенского Собора, которые намечены на конец мая 2025 года. Если это, действительно, произойдёт — данный факт станет серьёзным ударом по экуменическим планам Константинопольского Патриарха Варфоломея.

На фоне недугов папы Римского многие обращают внимание, что Франциск оказался в конфронтации с командой нового президента США Дональда Трампа. В частности, в Вашингтоне не согласны с позицией Ватикана по поводу мигрантов, а также не считают правильным благословение половых извращенцев в костёлах. А потому США заинтересованы в избрании более близкого себе по взглядам папы.

Постоянные недуги папы способствуют усилению слухов о том, что вскоре католикам, возможно, придётся избирать нового главу своей церкви. Иезуит Франциск неожиданно оказался таким истовым модернистом, что даже в Католической церкви немало тех, кто желает, чтобы он побыстрее покинул этот мир.

Русская линия