Документальная кинолента о гонениях на Украинскую Православную Церковь была продемонстрирована в посольстве России в Вашингтоне…

Показ документального фильма «Люди Христовы. Наше время» сербского режиссёра Эмира Кустурицы состоялся в четверг вечером в посольстве России в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Кинолента повествует о гонениях на каноническую Украинскую Православную Церковь со стороны украинских властей, а также о притеснениях прав христиан по всему миру, включая акты насилия в отношении верующих. Своим видением этой проблемы в кадре делятся граждане нескольких стран, включая Россию, Сербию, Великобританию, Италию и Украину.

Премьера фильма «Люди Христовы. Наше время» состоялась в сентябре 2024 года в Белграде. Сценарист — один из основателей югославской киношколы Йован Маркович.

Показ посетили сотрудники дипмиссий стран СНГ и Сербии, православное духовенство, российские представители в Бреттон-вудских институтах, журналисты, соотечественники и американцы. Гости ознакомились с экспозицией развернутых в посольстве выставок о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и о нормализации социально-экономической обстановки в новых регионах России.

Русская линия