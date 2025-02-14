В Англии наблюдается резкое падение уровня доверия к Англиканской церкви после череды скандалов со священниками-педофилами и отказа англиканского духовенства от традиционных ценностей в пользу оправдания содомии. Всё меньше верующих англикан, прихожан англиканских храмов выражают благосклонное отношение к государственной церкви, сообщает Православие.Ru со ссылкой на сайт Christian Post и британские СМИ.

Согласно опросу, проведенному компанией YouGov 2−3 февраля 2025 года среди взрослых жителей Англии, Шотландии и Уэльса, рейтинг доверия церкви Англии за три месяца снизился на 7%: с 32% в ноябре 2024 года до 25% сейчас. Число респондентов, выражающих негативное отношение к данному институту, выросло с 39% в ноябре прошлого года до 49% в настоящее время.

Среди тех, кто считают себя членами церкви Англии, благосклонно к ней относятся 54% по сравнению с 66% в ноябре, в то время как число англикан, выражающих свое разочарование этим институтом, возросло с 21% до 32%.

Опрос также показал, что 50% британцев выступают за отделение церкви Англии от государства, и лишь 23% предпочли бы сохранить её нынешний статус.

В ноябре 2024 года 68-летний архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, глава церкви Англии и всемирного Англиканского сообщества, объявил, что уходит в отставку из-за скандалов, связанных с многолетним сокрытием высокопоставленными служителями церкви педофилии и насилия над детьми.

Немногим ранее независимое расследование опубликовало «Доклад Кита Макина» (бывшего руководителя социальной службы церкви Англии), в котором говорилось, что Джон Смит (1941−2018), британский адвокат канадского происхождения и председатель фонда Iverne Foundation, который финансировал христианские лагеря в графстве Дорсет, подвергал жестокому насилию физического, сексуального, психологического и духовного характера более ста мальчиков и молодых мужчин в христианских лагерях (попечителем которых он являлся), а также, возможно, в знаменитом Уинчестерском колледже, с конца 1970-х по начало 1980-х годов.

Серийный насильник детей Дж. Смит переехал в Зимбабве в 1984 году, где продолжал свою «деятельность» и скончался в 2018 году в ЮАР, когда власти Британии собирались его экстрадировать в Соединенное Королевство для предъявления обвинений.

«Несмотря на усилия отдельных лиц, направленные на привлечение внимание властей к масштабам и тяжести преступлений Смита, в том числе жертв и некоторых священнослужителей, шаги, предпринятые церковью Англии, были неэффективными и не позволили ни полностью разоблачить, ни предотвратить дальнейшие зверства с его стороны», — говорилось в упомянутом докладе.

Многие обвиняли Уэлби в том, что он не предпринял надлежащих мер, когда ему и другим церковным иерархам впервые сообщили о заслуживающих доверия обвинениях в адрес Смита ещё в 2013 году.

Началось расследование и в отношении других служителей церкви Англии в связи с аналогичными обвинениями. В декабре 2024 года архиепископа Йоркского Стивена Коттрелла (второе по значимости лицо в церкви Англии) попросили уйти в отставку после того, как стало известно, что он не лишил сана неблагонадежного священника, которому ранее церковь Англии запретила оставаться наедине с детьми. С. Коттрелл, который до сих пор сохраняет свой пост, утверждал, что в то время у него «не было законных оснований отстранять его от служения».

31 января епископ Ливерпуля Джон Перумбалат подал в отставку после обвинений в сексуальном насилии (в качестве обвиняемой выступила одна прихожанка) и сексуальных домогательствах (обвиняемой является его коллега — женщина-епископ Уоррингтона Беверли Энн Мейсон). Теперь уже бывший епископ Ливерпуля виновным себя не признает и категорически отвергает предъявленные ему обвинения.

Русская линия