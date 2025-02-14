Власти Эстонии второй раз подряд отказали Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в регистрации своего нового самоназвания, которое она вынуждена была сменить из-за требований чиновников МВД Эстонии, сообщает официальный сайт ЭПЦ МП.

16 января 2025 года Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата подала заявление на регистрацию нового названия — Eesti Kristlik Õigeusu Kirik (Эстонская Христианская Православная Церковь). По словам епископа Тартуского Даниила, новое название подчеркивает местную идентичность ЭПЦ МП и демонстрирует приверженность Церкви действовать в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны.

«30 января 2025 года мы получили постановление регистрационного отдела Тартуского уездного суда об отказе в регистрации запрашиваемого нами названия. Мы решили оспорить это постановление в суде, так как для нас важно защищать свои права», — сообщил владыка Даниил.

Согласно решению регистрационного отдела, новое название якобы вводит в заблуждение относительно цели и масштаба деятельности Эстонской Церкви, так как «создаёт ошибочное представление о том, что речь идёт о Церкви, объединяющей всех православных верующих Эстонии».

«Мы считаем, что отказ в регистрации названия Eesti Kristlik Õigeusu Kirik требует более четкого обоснования. Нынешнее решение вызывает вопросы и недостаточно объясняет, почему выбранное название не является подходящим. В Эстонии действует множество церквей и религиозных объединений, в официальных названиях которых содержатся слова „Eesti“ и „Kirik“. Эти слова необходимы для обозначения, как географического местоположения, так и сути организации», — пояснил представитель ЭПЦ МП присяжный адвокат Артур Князев.

Отказ регистрационного отдела зарегистрировать название Eesti Kristlik Õigeusu Kirik вызывает вопросы о равном обращении, учитывая, что в Эстонии официально зарегистрировано несколько религиозных организаций с похожими названиями, такими как Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik и Eesti Karismaatiline Osaduskirik, Eesti Täisevangeelne Kirik и Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Uusapostlik Kirik Eestis и Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik и другие.

«Эти примеры подтверждают, что использование похожих названий является обычной и принятой практикой для религиозных организаций в Эстонии. Поэтому непонятно, почему в случае с нашей Церковью сделано исключение и отказано в регистрации названия», — сказал епископ Даниил и добавил, что это обычная практика в мире, когда даже одни и те же религии разделяются на различные религиозные объединения, и у каждого должно быть право зарегистрироваться отдельно.

Европейский суд по правам человека в своей практике неоднократно подчёркивал, что любое ограничение свободы вероисповедания в демократическом обществе должно быть обоснованным и необходимым. «В данном случае мы видим явное противоречие с принципом равного обращения. Согласно Конституции Эстонской Республики, все равны перед законом, и никто не может быть подвергнут дискриминации по признаку вероисповедания, убеждений, имущественного или социального положения. Это фундаментальный правовой принцип, который не был соблюден в данном решении», — обосновал адвокат Артур Князев подачу жалобы в Тартуский уездный суд.

«По нашему мнению, новое название корректно отражает цель и масштаб деятельности нашей Церкви — как Христианской Православной Церкви, действующей в Эстонии. Это название четко отличается от других религиозных объединений, и отказ в его регистрации представляет собой явное проявление ограничения свободы вероисповедания», — сказал епископ Даниил.

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