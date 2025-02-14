Власти Эстонии вновь отказались регистрировать новое самоназвание Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата
Эстонское духовенство намерено оспаривать предвзятое решение Регистрационного отдела Тартуского уездного суда…
Власти Эстонии второй раз подряд отказали Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в регистрации своего нового самоназвания, которое она вынуждена была сменить из-за требований чиновников МВД Эстонии, сообщает официальный сайт ЭПЦ МП.
16 января 2025 года Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата подала заявление на регистрацию нового названия — Eesti Kristlik Õigeusu Kirik (Эстонская Христианская Православная Церковь). По словам епископа Тартуского Даниила, новое название подчеркивает местную идентичность ЭПЦ МП и демонстрирует приверженность Церкви действовать в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны.
«30 января 2025 года мы получили постановление регистрационного отдела Тартуского уездного суда об отказе в регистрации запрашиваемого нами названия. Мы решили оспорить это постановление в суде, так как для нас важно защищать свои права», — сообщил владыка Даниил.
Согласно решению регистрационного отдела, новое название якобы вводит в заблуждение относительно цели и масштаба деятельности Эстонской Церкви, так как «создаёт ошибочное представление о том, что речь идёт о Церкви, объединяющей всех православных верующих Эстонии».
«Мы считаем, что отказ в регистрации названия Eesti Kristlik Õigeusu Kirik требует более четкого обоснования. Нынешнее решение вызывает вопросы и недостаточно объясняет, почему выбранное название не является подходящим. В Эстонии действует множество церквей и религиозных объединений, в официальных названиях которых содержатся слова „Eesti“ и „Kirik“. Эти слова необходимы для обозначения, как географического местоположения, так и сути организации», — пояснил представитель ЭПЦ МП присяжный адвокат Артур Князев.
Отказ регистрационного отдела зарегистрировать название Eesti Kristlik Õigeusu Kirik вызывает вопросы о равном обращении, учитывая, что в Эстонии официально зарегистрировано несколько религиозных организаций с похожими названиями, такими как Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik и Eesti Karismaatiline Osaduskirik, Eesti Täisevangeelne Kirik и Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Uusapostlik Kirik Eestis и Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik и другие.
«Эти примеры подтверждают, что использование похожих названий является обычной и принятой практикой для религиозных организаций в Эстонии. Поэтому непонятно, почему в случае с нашей Церковью сделано исключение и отказано в регистрации названия», — сказал епископ Даниил и добавил, что это обычная практика в мире, когда даже одни и те же религии разделяются на различные религиозные объединения, и у каждого должно быть право зарегистрироваться отдельно.
Европейский суд по правам человека в своей практике неоднократно подчёркивал, что любое ограничение свободы вероисповедания в демократическом обществе должно быть обоснованным и необходимым. «В данном случае мы видим явное противоречие с принципом равного обращения. Согласно Конституции Эстонской Республики, все равны перед законом, и никто не может быть подвергнут дискриминации по признаку вероисповедания, убеждений, имущественного или социального положения. Это фундаментальный правовой принцип, который не был соблюден в данном решении», — обосновал адвокат Артур Князев подачу жалобы в Тартуский уездный суд.
«По нашему мнению, новое название корректно отражает цель и масштаб деятельности нашей Церкви — как Христианской Православной Церкви, действующей в Эстонии. Это название четко отличается от других религиозных объединений, и отказ в его регистрации представляет собой явное проявление ограничения свободы вероисповедания», — сказал епископ Даниил.
Власти Эстонии вновь отказались регистрировать новое самоназвание Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата Эстонское духовенство намерено оспаривать предвзятое решение Регистрационного отдела Тартуского уездного суда...