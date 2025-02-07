Власти Вологодской области намерены добиваться резкого сокращения абортов в регионе и собираются работать на этом направлении вместе с общественными организациями и Церковью…

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о намерении полностью исключить проведение абортов в регионе — даже в частных клиниках. Об этом глава области сказал во время оперативного совещания областного правительства. Исключение предлагается сделать только для случаев, обусловленных медицинскими показаниями, сообщает портал NGS.Ru.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами, директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов, даже в частных клиниках. Подчеркиваю, отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской Православной Церкви», — заявил Георгий Филимонов.

Во второй половине февраля власти области планируют обсудить запрет абортов с главами частных медицинских организаций.

Российские учёные ранее выступили за то, чтобы запретить проведение абортов в России во всех частных клиниках. Они считают, что нужно законодательно закрепить право эмбрионов на жизнь и снизить риски из-за опасной процедуры для репродуктивного здоровья женщин.

В Госдуме неоднократно обсуждали возможность запрета и ограничения абортов в России, но так и не пришли к этому решению. В 2023 году было множество инициатив, касающихся стимулирования рождаемости. Среди предложений были те, что разрешали женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или предлагали платить женщинам за отказ от аборта. В нескольких регионах страны даже ввели штрафы за склонение женщин к абортам. С самыми яркими инициативами можно ознакомиться в материале.

Затем обсуждение вопроса перешло в более мирное русло. В июле 2024 года вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой заявил, что на рассмотрение внесут законопроект о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка. Правда, позднее он уточнил, что к запрету абортов поправки не имеют отношения, а касаются фетальной медицины (медицины плода). К дискуссии присоединился и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в РФ должны думать не только о демографии, но и об уровне благосостояния семей, и о праве женщины принимать решения.

Русская линия