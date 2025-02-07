Санкт-Петербургский отдел Российского Обще-Воинского Союза приглашает на богослужение всех тех, кто чтит память Белого воинства…

105 лет назад, ранним утром 7 февраля 1920 года, на окраине Иркутска на берегу рек Ушаковки и Ангары при их слиянии раздался залп, адмирал Александр Колчак и председатель совета министров Правительства Колчака Виктор Пепеляев упали замертво, их тела свезли к проруби, спустили в Ангару.

В связи с очередной годовщиной злодеяния большевиков Санкт-Петербургский отдел Российского Обще-Воинского Союза приглашает всех желающих 8 февраля 2025 года в храм Святой Троицы «Кулич и Пасха» города на Неве, где крестили Александра Васильевича и где будет отслужена панихида по рабу Божьему воину Александру.

«Приглашаем всех неравнодушных, всех кто чтит память Белого Воинства принять участие в молитвенном поминовении верного сына России, защитника ее целостности и свободы — адмирала Александра Васильевича Колчака», — говорится в сообщении РОВС.

Ориентировочное время богослужения: 12:15.

В своё время русский писатель Иван Бунин так отреагировал на кончину адмирала Колчака:

«Молча склоняю голову перед его могилою. Настанет день, когда дети наши, мысленно созерцая позор и ужас наших дней, многое простят России за то, что всё же не один Каин владычествовал во мраке этих дней, что и Авель был среди сынов её. Настанет время, когда золотыми письменами на вечную славу и память будет начертано его имя в летописи Русской земли».

Русская линия